Desarticulan una banda de estafas virtuales en el AMBA: secuestraron más de 250 mil dólares

La organización operaba con criptomonedas, empresas ficticias y apps falsas. Hay al menos 200 damnificados en todo el país.

Una organización dedicada a las estafas virtuales en el AMBA fue desarticulada tras un operativo con 21 allanamientos simultáneos que permitió secuestrar más de 250.000 dólares y avanzar en una causa con al menos 200 víctimas en todo el país.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad, que además detuvo a uno de los integrantes de la banda, quien tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.

Cómo operaba la banda

La investigación, iniciada en 2023 a partir de una denuncia en Puerto Madryn, permitió reconstruir un esquema basado en inversiones falsas. Las víctimas eran convencidas de colocar grandes sumas de dinero en supuestas empresas que cotizaban en Bolsa.

Para sostener la maniobra, la organización utilizaba una aplicación ficticia donde los usuarios podían ver ganancias simuladas durante el primer mes, lo que generaba confianza antes de bloquear los retiros.

Según los investigadores, el dinero nunca era devuelto y las excusas apuntaban a supuestas restricciones del Banco Central.

La “ruta del dinero”

La banda operaba a través de criptomonedas, cuevas financieras y sociedades fantasmas, lo que les permitía ocultar el origen de los fondos.

Parte del dinero era transformado en activos digitales, mientras que otra fracción se utilizaba para la compra de vehículos y la importación de electrodomésticos que luego eran revendidos online.

Roles definidos dentro de la organización

Los integrantes tenían funciones específicas dentro de la estructura:



Uno de los imputados creaba empresas ficticias



Dos miembros administraban inmobiliarias para canalizar fondos

para canalizar fondos

Otros operaban agencias de turismo que funcionaban como pantalla financiera



La organización estaba compuesta por dos familias y tenía al menos ocho miembros identificados.

Qué se secuestró en los allanamientos

Los procedimientos se realizaron en Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia, incluyendo Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

Durante los operativos se incautaron:



172.000 dólares en efectivo



Criptoactivos por unos 80.000 dólares



6 millones de pesos



Vehículos, celulares, computadoras y documentación financiera



También se encontraron propiedades que funcionaban como agencias de viajes y casas de cambio, utilizadas para encubrir la actividad ilegal.

Investigación en curso

La causa sigue abierta y los investigadores buscan identificar más damnificados, además de analizar los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar el alcance total de la operatoria.

El expediente es llevado adelante por la División Delitos Tecnológicos Complejos junto con autoridades judiciales de CABA, provincia de Buenos Aires y Chubut, bajo la coordinación del fiscal Fernando Rivarola.