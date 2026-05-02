Tras las paritarias docentes, suben los aranceles de los colegios bonaerenses con subsidio

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense difundió las bandas arancelarias actualizadas. Los valores de las cuotas dependen del nivel educativo y el aporte estatal que recibe cada institución. Conocé el listado completo.

Las familias bonaerenses deberán afrontar un nuevo ajuste en la educación de sus hijos. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó y difundió este lunes las nuevas bandas arancelarias para los colegios privados que reciben aportes estatales, las cuales entrarán en vigencia a partir del mes de abril.

La medida responde a un pedido de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepa), tras el cierre de las paritarias que el Ejecutivo provincial acordó con los gremios docentes, con un impacto salarial del 17% acumulado en el primer cuatrimestre.

Los nuevos valores según el nivel

El esquema tarifario varía según el porcentaje de subsidio que recibe la institución para el pago de sueldos y el nivel educativo:



Nivel Inicial y Primario: Las cuotas oscilarán entre $32.880 (para colegios con 100% de aporte estatal) y $148.660 (con 40% de subsidio).

Las cuotas oscilarán entre (para colegios con 100% de aporte estatal) y (con 40% de subsidio).

Nivel Secundario: Los aranceles irán desde los $36.200 hasta los $193.160 .

Los aranceles irán desde los hasta los .

Educación Técnica, Agraria o Especializada: La banda se ubica entre $41.790 y $221.070.



Desde Aiepa explicaron que esta actualización es vital para la supervivencia de muchas instituciones. Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad, advirtió sobre el "contexto difícil" que atraviesa el sector. "Estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento. Hay muchos costos fijos que aumentaron, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado", señaló.

Crisis y caída de matrícula

El sistema privado bonaerense cubre casi el 30% de la educación provincial, con más de 1.3 millones de alumnos. Sin embargo, la situación financiera es alarmante para varios establecimientos. Zurita remarcó factores como el aumento desmedido de tasas municipales, la morosidad y un dato preocupante: la pérdida de 300 mil alumnos en el sistema educativo en los últimos cuatro años.

"Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales", sentenció el dirigente, destacando que el ajuste en las cuotas suele quedar por debajo de la inflación de costos operativos.