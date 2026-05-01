Julio Zamora celebró el Día del Trabajador con un multitudinario acto y fuertes críticas a Sergio Massa

En un encuentro masivo por el Día del Trabajador, el intendente de Tigre cuestionó la intervención judicial del PJ local y denunció maniobras del massismo en la Universidad del Delta. “No queremos un peronismo que defina conducciones a dedo”, sentenció.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó un multitudinario acto por el Día del Trabajador en la localidad de El Talar, donde brindó un discurso con fuerte contenido político nacional y local. Ante miles de militantes y vecinos, el jefe comunal marcó una distancia definitiva con el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, en medio de la disputa por la conducción del Partido Justicialista (PJ) local.

Durante el encuentro, Zamora fue tajante al referirse a la situación institucional del peronismo en el distrito: "No queremos un peronismo que defina conducciones a través de procesos judiciales. Queremos un peronismo que permita la participación, que vote y elija democráticamente a sus dirigentes".

El eje central de la crítica estuvo dirigido a las recientes intervenciones en el partido y en la Universidad del Delta. Según el jefe comunal, estas acciones responden a una estrategia del massismo para controlar espacios sin pasar por las urnas. "Eso es el Frente Renovador, eso es Sergio Massa, y eso es lo que no queremos de la política", sentenció Zamora ante la militancia.

Respecto a la convivencia política en el municipio, el intendente buscó diferenciarse éticamente de sus rivales internos: "Escuché que nos invitaban a volver a un lugar del que en realidad nunca nos fuimos. Quiero decirles que con esos dirigentes no tenemos nada que ver. No somos lo mismo". También recordó que el espacio opositor actúa de forma contradictoria: "Cuando gobiernan, aprueban megatorres y, cuando son oposición, nos quieren decir hasta dónde podemos construir".

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, reforzó el mensaje de autonomía local. "No reconocemos a quienes se meten por la noche, usurpan lugares y luego se presentan como dueños", afirmó en clara alusión a la toma de autoridades en el PJ.

El acto contó con el respaldo de un amplio abanico de organizaciones gremiales y políticas, entre las que destacaron la Mesa Política Sindical de Tigre, el sindicato de La Fraternidad, Municipales de Tigre, la UTA, UDOCBA, y ATSA Zona Norte, entre otros, consolidando la estructura territorial del intendente frente a la conducción nacional del Frente Renovador.

Análisis del discurso de Julio Zamora en el Día del Trabajador

Al iniciar su mensaje, planteó que “hoy es un día de festejo, pero también es un día de conmemoración: la de ocho mártires que dieron la vida para que cada trabajador tenga una jornada laboral limitada a ocho horas”, y recordó que “corrió sangre, hubo víctimas y mucha historia para que este derecho sea reconocido en todas partes del mundo”. En ese sentido, remarcó que “en casi todos los rincones del mundo se celebra el Día de los Trabajadores, salvo en el lugar donde ocurrieron esos hechos”.

Al referirse al contexto actual, sostuvo que “no es hora de rescatar nuestra historia, de recoger esa rica tradición de lucha de los trabajadores para defender derechos que hoy están siendo conculcados”, y advirtió que “estamos atravesando un momento de mucho dolor para las familias, para las personas con discapacidad, para los abuelos y para los trabajadores”. En esa línea, afirmó que “es necesario contar con una herramienta política que defienda a los sectores más humildes”.

Sobre la interna del peronismo, cuestionó el funcionamiento partidario al señalar que “no pudimos votar en condiciones transparentes dentro del Partido Justicialista” y agregó que “buscan definir la conducción a través de decisiones judiciales”. En ese punto, apuntó directamente contra el massismo al afirmar que “eso es el Frente Renovador, eso es Sergio Massa, y eso es lo que no queremos de la política”.

En relación a la participación política, expresó que “queremos un peronismo que permita la participación, que vote y que elija a sus dirigentes”, y denunció que “entraron al partido de noche, usurpando un lugar que es sagrado para todos nosotros”. Además, enfatizó que “ese lugar es del peronismo, es nuestro, y debe darnos la posibilidad de seguir gobernando esta hermosa ciudad”.

Al hablar de la militancia, destacó que “la militancia peronista desborda, es mucho más que cualquier estructura partidaria” y remarcó que “nos pueden sacar el partido, pero no el alma, no el sentimiento, no el corazón que le entregamos todos los días a nuestros vecinos más humildes”. En ese marco, aseguró que “ese corazón no nos lo van a robar porque somos la esperanza de Tigre”.

También marcó diferencias políticas al sostener que “con esos dirigentes no tenemos nada que ver, no somos lo mismo”, y afirmó que “quiero poner en estos próximos dos años toda la fuerza para sepultar una forma de hacer política que le hizo mucho daño a Tigre”.

En tono de convocatoria, planteó que “quiero que me acompañen a sacarles la careta a quienes, cuando gobiernan, aprueban megatorres y, cuando son oposición, nos quieren decir hasta dónde podemos construir”, y agregó que “quiero que me acompañen a combatir a quienes permiten basurales clandestinos cuando gobiernan y después nos sacan fotos en un cesto de basura”.

Al referirse a la gestión local, advirtió que “están en peligro los polideportivos, el sistema de seguridad y todas las políticas sociales que venimos desarrollando”, y subrayó que “todo eso está en juego dentro de dos años”. En esa línea, insistió en que “tenemos que militar, estar en la calle, porque el peronismo no es una casa: el peronismo se ve en cada uno de los barrios de Tigre”.

Sobre la gestión municipal, afirmó que “hicimos de esta ciudad una ciudad moderna, pero también una ciudad humana, que se preocupa por el otro”, y convocó a “seguir construyendo esperanza y sostener el sueño de que podemos estar mejor”.

En el cierre, llamó a sostener la presencia territorial al remarcar que “no hagamos caso a esas redes que intentan instalar que en Tigre está todo bien: yo sé que no está todo bien”, y concluyó con una definición política: “el peronismo está vivo: no se rinde, no se agacha, no negocia sus convicciones. Vamos a seguir trabajando por el Tigre que queremos”.