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El Tigre Boat Club inauguró su nueva guardería de botes

<h2>El Tigre Boat Club inauguró su nueva guardería de botes: un hito para el remo local</h2> <p>En una jornada histórica para el deporte náutico, el <strong>Tigre Boat Club (TBC)</strong> dejó formalmente inaugurada su nueva guardería de botes. La obra representa un avance significativo para la institución y refuerza la infraestructura de uno de los 13 clubes de remo que forman parte de la identidad y el patrimonio cultural de <strong>Tigre</strong>.</p> <p>El evento, realizado al mediodía en las instalaciones del club, contó con la participación de autoridades del <strong>Municipio de Tigre</strong>, representantes de diversas instituciones deportivas del territorio y socios de la entidad anfitriona. Durante el acto, se destacó la relevancia de este proyecto, ya que el <strong>TBC</strong> se posiciona como el primer club de la ciudad en contar con una guardería propia de estas dimensiones y características técnicas.</p> <p><iframe style=

"Participamos de un momento muy especial. Como lo pide el intendente Julio Zamora, seguimos trabajando con los clubes de remo mediante distintas acciones, compartiendo todo el año con la comunidad deportiva", expresó el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni, quien estuvo presente en representación del Ejecutivo comunal.

Por su parte, el presidente del Tigre Boat Club, Carlos Crouzeilles, brindó un discurso centrado en el esfuerzo institucional para concretar la obra. Subrayó la importancia de fortalecer el deporte y la necesidad de seguir invirtiendo en espacios que permitan el crecimiento de la actividad náutica en la zona.

El acto concluyó con el tradicional corte de cinta que dejó operativo el nuevo galpón. Con esta mejora, el club no solo optimiza la logística de sus embarcaciones, sino que también jerarquiza la oferta deportiva de Tigre, considerada la cuna del remo argentino.

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El Tigre Boat Club inauguró su nueva guardería de botes: un hito para el remo local

En una jornada histórica para el deporte náutico, el Tigre Boat Club (TBC) dejó formalmente inaugurada su nueva guardería de botes. La obra representa un avance significativo para la institución y refuerza la infraestructura de uno de los 13 clubes de remo que forman parte de la identidad y el patrimonio cultural de Tigre.

El evento, realizado al mediodía en las instalaciones del club, contó con la participación de autoridades del Municipio de Tigre, representantes de diversas instituciones deportivas del territorio y socios de la entidad anfitriona. Durante el acto, se destacó la relevancia de este proyecto, ya que el TBC se posiciona como el primer club de la ciudad en contar con una guardería propia de estas dimensiones y características técnicas.

"Participamos de un momento muy especial. Como lo pide el intendente Julio Zamora, seguimos trabajando con los clubes de remo mediante distintas acciones, compartiendo todo el año con la comunidad deportiva", expresó el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni, quien estuvo presente en representación del Ejecutivo comunal.

Por su parte, el presidente del Tigre Boat Club, Carlos Crouzeilles, brindó un discurso centrado en el esfuerzo institucional para concretar la obra. Subrayó la importancia de fortalecer el deporte y la necesidad de seguir invirtiendo en espacios que permitan el crecimiento de la actividad náutica en la zona.

El acto concluyó con el tradicional corte de cinta que dejó operativo el nuevo galpón. Con esta mejora, el club no solo optimiza la logística de sus embarcaciones, sino que también jerarquiza la oferta deportiva de Tigre, considerada la cuna del remo argentino.

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Se trata de una obra clave para la institución náutica. El acto contó con la participación de autoridades municipales y referentes de los 13 clubes de remo que integran el patrimonio del distrito.

En una jornada histórica para el deporte náutico, el Tigre Boat Club (TBC) dejó formalmente inaugurada su nueva guardería de botes. La obra representa un avance significativo para la institución y refuerza la infraestructura de uno de los 13 clubes de remo que forman parte de la identidad y el patrimonio cultural de Tigre.


El evento, realizado al mediodía en las instalaciones del club, contó con la participación de autoridades del Municipio de Tigre, representantes de diversas instituciones deportivas del territorio y socios de la entidad anfitriona. Durante el acto, se destacó la relevancia de este proyecto, ya que el TBC se posiciona como el primer club de la ciudad en contar con una guardería propia de estas dimensiones y características técnicas.



"Participamos de un momento muy especial. Como lo pide el intendente Julio Zamora, seguimos trabajando con los clubes de remo mediante distintas acciones, compartiendo todo el año con la comunidad deportiva", expresó el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni, quien estuvo presente en representación del Ejecutivo comunal.


Por su parte, el presidente del Tigre Boat Club, Carlos Crouzeilles, brindó un discurso centrado en el esfuerzo institucional para concretar la obra. Subrayó la importancia de fortalecer el deporte y la necesidad de seguir invirtiendo en espacios que permitan el crecimiento de la actividad náutica en la zona.


El acto concluyó con el tradicional corte de cinta que dejó operativo el nuevo galpón. Con esta mejora, el club no solo optimiza la logística de sus embarcaciones, sino que también jerarquiza la oferta deportiva de Tigre, considerada la cuna del remo argentino.

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