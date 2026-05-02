Marcos Makón en Vicente López: “El gobierno padece una enfermedad ideológica con el ajuste”

En una charla organizada por el Centro Arturo Sampay en Olivos, el referente de la Oficina de Presupuesto del Congreso defendió el modelo de gestión local y aseguró que los recortes en el INTA y discapacidad son “ínfimos” para las cuentas nacionales.

El contador Marcos Makón, considerado uno de los mayores especialistas de Argentina en materia de administración pública, brindó una charla abierta en Olivos donde analizó con dureza la coyuntura económica nacional. Bajo el título “Repensando el sector público argentino”, el mentor de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advirtió que el equilibrio fiscal pierde sentido si no se estimula el desarrollo productivo a través de la inversión pública.

Ante un salón colmado en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, Makón sostuvo que la gestión nacional actual se encuentra bajo una “enfermedad ideológica”. Según el experto, el cierre de organismos estratégicos como el INTI, el INTA y el Servicio Meteorológico Nacional, así como los recortes en el área de discapacidad, tienen un impacto "ínfimo" en el Presupuesto Nacional y responden más a un sesgo político que a una necesidad técnica de ahorro.

El modelo de Vicente López como ejemplo

Uno de los puntos destacados de la exposición fue la defensa de los Presupuestos Participativos (PP). Makón los calificó como una herramienta fundamental de compromiso comunitario y control de gestión. En ese sentido, puso como ejemplo positivo el sistema que se implementa en Vicente López, donde los vecinos deciden directamente sobre el destino de una parte de los fondos públicos.

El especialista también hizo hincapié en la necesidad de reivindicar el rol del empleado estatal. "Son quienes conocen de verdad los pliegues de la administración", señaló, a la vez que instó a cuidar e incentivar la carrera pública frente a los discursos que buscan degradar la función del Estado.

Un encuentro con amplio respaldo político

La charla, organizada por el Centro de Estudio Arturo Sampay de Zona Norte y Primero Vicente López, reunió a un arco diverso de dirigentes locales. Estuvieron presentes referentes como Hernán Lanía (presidente del PJ local), los radicales Alejandro Ventureira y Néstor Ríos, y el exconcejal Walter Rojas, entre otros representantes de gremios y entidades de bien público.

Makón concluyó su intervención remarcando que la transparencia pública debe ser un valor compartido que alcance tanto al Estado como al sector privado, cuestionando la falta de "eficiencia y eficacia" en la agenda actual de las políticas de ajuste que afectan la calidad de vida y las economías regionales.