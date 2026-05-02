Provincia suspende por 90 días el programa MESA: dos millones de familias se quedan sin la caja de alimentos

La medida afecta a hogares vulnerables con hijos en escuelas públicas. Desde La Plata argumentan que la quita del 40% del financiamiento por parte del Gobierno Nacional hace insostenible el gasto de 30.000 millones de pesos mensuales.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió suspender por un plazo inicial de 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). El programa, que hasta el mes de abril alcanzaba a más de dos millones de familias con hijos en escuelas públicas, dejó de distribuirse desde mayo debido a la fuerte presión sobre las arcas provinciales y el recorte de fondos nacionales.

La administración de Axel Kicillof justificó la medida por la necesidad de "ordenar las finanzas públicas". El programa MESA consistía en la entrega mensual de una caja con nueve productos básicos —como arroz, harina, aceite y leche— destinada a complementar la alimentación en los hogares más vulnerables del territorio bonaerense.

El impacto del recorte nacional

El trasfondo de la decisión radica en el cambio de esquema de financiamiento tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Históricamente, el Estado Nacional aportaba el 40% de los fondos para el sostenimiento del programa, lo que representaba unos 12.000 millones de pesos mensuales. Con la interrupción de este flujo, la Provincia debió absorber la totalidad del costo, estimado en un total de 30.000 millones de pesos por mes, cifra que hoy resulta imposible de costear para La Plata.

La medida generó un sismo político dentro del propio peronismo bonaerense. Dirigentes como el senador Mario Ishii lanzaron duras críticas, calificando la decisión como un "ajuste con la comida de los pobres". Asimismo, sectores cercanos a Máximo Kirchner manifestaron su descontento con la gestión de la emergencia.

Preocupación en el Conurbano

Los intendentes del Conurbano, que actúan como la primera línea de contención social, expresaron su preocupación por el impacto que esta quita tendrá en los barrios. Mientras algunos apuntan sus críticas hacia la gestión provincial, otros responsabilizan directamente al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, por haber cortado el suministro de recursos esenciales para la seguridad alimentaria en el marco de la crisis económica actual.