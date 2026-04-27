Por la suspención del Plan MESA más de 40 mil familias de Tigre dejan de recibir módulos alimentarios

La Provincia de Buenos Aires suspendió por 90 días el funcionamiento del Plan Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), una medida que impacta directamente en más de 40.000 familias del partido de Tigre que recibían asistencia alimentaria a través del programa.

La decisión rige desde el 1° de mayo y fue adoptada por el Gobierno bonaerense debido a la falta de presupuesto, en el marco de una readecuación de los programas sociales en curso.

El Plan MESA es una política pública destinada a familias de escuelas estatales de los 135 municipios bonaerenses, mediante la entrega de módulos con alimentos no perecederos.

En este contexto, desde el Municipio de Tigre se solicitó que se revise la medida, al considerar que el programa cumple un rol clave en la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad y en la contención alimentaria dentro del sistema educativo.

La suspensión genera preocupación en la comunidad educativa local, dado que el programa alcanzaba a niños y niñas escolarizados en establecimientos públicos.

La suspensión del programa se da en el marco del conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el financiamiento de los programas alimentarios escolares.