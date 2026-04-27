Robaron una casa en Tigre y los atraparon en pocas horas: cómo los identificó la Policía

Una banda de tres delincuentes fue detenida horas después de cometer un robo bajo la modalidad de “escruche” en una vivienda del partido de Tigre, tras una investigación policial que permitió identificarlos y localizarlos en distintos puntos del conurbano bonaerense.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Madero, donde el dueño, un hombre de 37 años, constató al regresar a su casa que habían violentado la reja de la puerta balcón para ingresar y robar dinero y otras pertenencias.

Tras la denuncia, personal del Comando de Patrulla de Tigre inició tareas de investigación, análisis de cámaras municipales y privadas, y trabajo encubierto, lo que permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos y detectar un Ford Focus azul utilizado en el hecho.

Con esa información, en un operativo realizado en Malvinas Argentinas, fue interceptado el vehículo y detenido Brian Aran Acuña (33). En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir, herramientas como corta candados y criquet, además de otros elementos de interés para la causa.

A partir de esa detención, se ordenaron allanamientos de urgencia en domicilios de José C. Paz y Moreno, donde fueron aprehendidos Claudio Gabriel Spinosa (30) y Marcelo Javier Machuca (36). En esos procedimientos se incautaron dinero, electrodomésticos, herramientas y otro vehículo presuntamente vinculado al robo.

Según fuentes del caso, algunos de los imputados registran antecedentes penales por distintos hechos de robo agravado, tentativas y otras causas en trámite en fiscalías del conurbano bonaerense.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Rincón del Milberg y la UFI de Tigre Centro, bajo la supervisión del fiscal Sebastián Fitipaldi, quienes continúan con las actuaciones para determinar la participación de cada uno de los detenidos.