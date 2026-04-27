La industria argentina perdió casi 80 mil empleos y concentra el 97% de los despidos en 2026

El sector fabril lidera la destrucción de empleo formal en el país, con una fuerte aceleración de despidos en 2026 y casi 3.000 empresas cerradas desde diciembre de 2023.

La industria argentina se consolidó como el principal foco de pérdida de empleo formal: desde diciembre de 2023 se destruyeron 79.672 puestos registrados, según un informe privado, en un contexto donde los despidos se aceleraron con fuerza en 2026.

En el inicio de este año, el impacto se volvió aún más marcado. De los 7.593 empleos registrados perdidos en toda la economía respecto a diciembre de 2025, 7.336 corresponden al sector industrial, lo que equivale al 97% de las bajas laborales.

Los datos surgen del último informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), que advierte que la industria atraviesa un proceso sostenido de contracción y pérdida de peso dentro de la economía.

El deterioro del empleo está directamente vinculado al cierre de empresas. Desde la asunción del presidente Javier Milei, el sector manufacturero acumuló el cierre de 2.993 fábricas, mientras que actualmente quedan 46.728 firmas activas, una caída significativa frente al año anterior.

El informe también muestra un retroceso en la actividad: en febrero, la producción industrial registró una baja del 8,7% interanual y del 4% mensual, acumulando ocho meses consecutivos de caída.

Este escenario se da en un mercado interno debilitado. El consumo cayó 3,1% interanual y, según el relevamiento, el 60% de los consumidores debió endeudarse para cubrir compras básicas, lo que impacta de lleno en la demanda de productos industriales.

Desde IPA explican que las fábricas enfrentan un “efecto pinza” que deteriora su competitividad: los costos en pesos suben mientras el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, lo que encarece la producción en dólares frente a los productos importados.

El presidente de la entidad, Daniel Rosato, sostuvo que “la Argentina reconvirtió el modelo de país de empleo y desarrollo en uno extractivista y primario” y advirtió que “miles de fábricas, comercios y servicios que generaban empleo están en procesos de cierre definitivo”.

Además, remarcó que la industria suele ser el último sector en despedir trabajadores por la inversión en capacitación, pero alertó: “este año ya estamos en la etapa final”.

Finalmente, Rosato planteó que “sin fábricas no solo se profundiza la crisis, sino que se convierte en permanente”, y reclamó políticas que incentiven la producción local.