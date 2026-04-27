Provincia ajusta el Plan Mesa y denuncia que Nación le debe $220 mil millones para alimentos escolares

El Gobierno bonaerense confirmó cambios en la entrega de alimentos del Plan Mesa por falta de fondos nacionales y reforzó el Servicio Alimentario Escolar.

La Provincia de Buenos Aires confirmó un ajuste en la entrega de alimentos del Plan Mesa, en medio de un reclamo al Gobierno nacional por una deuda de $220 mil millones destinada al financiamiento del servicio alimentario escolar.

La subsecretaria de Políticas Sociales bonaerense, Bernarda Meglia, explicó que actualmente se lleva adelante una “reconfiguración alimentaria obligatoria” debido al recorte de fondos.

“Esto tiene que ver con el recorte que la Nación está haciendo sobre la provincia de Buenos Aires con el agobio financiero”, sostuvo la funcionaria.

Por qué se reduce la entrega de alimentos del Plan Mesa

Según detalló Meglia, el Gobierno provincial presentó un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano por los fondos adeudados.

“Reclamamos los $220 mil millones que la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires, específicamente para el servicio alimentario escolar”, indicó.

En ese contexto, el ajuste en la entrega de cajas alimentarias se combina con un refuerzo del presupuesto del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que fue incrementado en un 30%.

Cómo impacta el ajuste en la asistencia escolar

El SAE garantiza la alimentación diaria de 2,5 millones de estudiantes en 11.500 escuelas de la provincia, incluyendo desayuno, almuerzo y merienda.

“El Servicio Alimentario Escolar es el que va destinado a garantizar que dos millones y medio de chicos y chicas puedan desayunar, almorzar y merendar en las escuelas todos los días”, explicó la funcionaria.

Sin embargo, desde el propio Gobierno reconocen que el refuerzo presupuestario no alcanza a compensar completamente la reducción de productos que integraban las cajas del Plan Mesa.

Quiénes reciben la ayuda y cómo se define

Actualmente se distribuyen más de 2 millones de cajas alimentarias, cuya asignación depende de:



equipos de orientación escolar



autoridades de cada escuela



equipos directivos



entes ejecutores



Además, el criterio de distribución comenzó a depender en mayor medida de cada municipio.

Cuánto dinero necesita la Provincia para sostener el programa

Meglia precisó que ya se ejecutaron $154 mil millones del Plan Mesa y que se requieren $200 mil millones adicionales para cubrir el programa hasta fin de año.

A esto se suma:



un refuerzo de $26 mil millones en alimentos secos



aumento del SAE de $41 mil millones a más de $54 mil millones mensuales



La funcionaria también indicó que los programas sociales vinculados al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad aumentaron un 25%, incluyendo las Unidades de Desarrollo Infantil, que alcanzan a más de 100 mil chicos.

Qué es el Plan Mesa y cómo funciona en privincia de Buenos Aires

El Plan Mesa es una política de asistencia alimentaria destinada a estudiantes de escuelas públicas bonaerenses, que complementa al Servicio Alimentario Escolar mediante la entrega de módulos o cajas de alimentos para los hogares.

En el actual contexto económico, la reducción de estos módulos y el refuerzo del SAE reflejan un cambio en la estrategia de asistencia, con mayor peso en la alimentación dentro de las escuelas.

El conflicto por el financiamiento entre Nación y Provincia se volvió un factor central para la continuidad del programa, ya que condiciona tanto la cantidad de ayuda disponible como los criterios de distribución en los distintos municipios.