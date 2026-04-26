Franco Colapinto emocionó a 500 mil personas en Palermo y calificó el Road Show como “uno de los mejores días de mi vida”

El piloto argentino reunió a una multitud en Palermo, manejó un Fórmula 1 y destacó la experiencia como una de las más importantes de su vida.

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un multitudinario Road Show en Palermo ante unas 500 mil personas y luego compartió su emoción en redes sociales, donde definió la jornada como “uno de los mejores días” de su vida.

El corredor de la escudería Alpine agradeció el acompañamiento del público y destacó la posibilidad de manejar un auto de Fórmula 1 en su país, una experiencia que calificó como “épica”.

Un show histórico de Franco Colapinto en Palermo

La exhibición se llevó a cabo en el barrio de Palermo, donde Colapinto recorrió la avenida Libertador en la zona del Planetario. Durante el evento, hizo rugir el motor V8 del Lotus E20 de 2012, uno de los vehículos utilizados en la jornada.

Además, el piloto también condujo una réplica de una de las históricas “Flechas plateadas” de Mercedes que utilizó Juan Manuel Fangio, sumando un componente simbólico al espectáculo.

El contacto con el público

El argentino no solo manejó los vehículos, sino que también se bajó del auto para saludar a los asistentes. Luego, desde la parte de carga de una camioneta, volvió a agradecer el apoyo recibido durante toda la jornada.

Como es habitual, Colapinto destacó el acompañamiento de los argentinos, esta vez con la posibilidad de vivirlo en su propio país.

El mensaje de Franco Colapinto tras el Road Show

Horas después del evento, el piloto de 22 años publicó en sus redes sociales: “De los mejores días de mi vida”, reflejando la magnitud de la experiencia vivida.

También remarcó la importancia de haber manejado un Fórmula 1 en Argentina, teniendo en cuenta que su desarrollo deportivo se dio principalmente en el exterior, ya que solo compitió en karting a nivel local.

Un hecho que no ocurría desde 2012

El evento tuvo un valor adicional: hacía más de una década que un auto de Fórmula 1 no rodaba en el país. La última vez había sido en 2012, en una exhibición realizada por el australiano Daniel Ricciardo.

Un recuerdo imborrable para el piloto argentino

En el cierre de su mensaje, Colapinto dejó una frase dirigida al público: “Esta fiesta es de todos ustedes. ¡Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!”.