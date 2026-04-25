Hallaron fetos en una clínica de Villa Ballester y sospechan de una red de venta de bebés

El allanamiento a la clínica Santa María reveló el hallazgo de ocho fetos y abrió una investigación por posibles delitos graves, incluido el destino del bebé de una menor embarazada de ocho meses.

El hallazgo de ocho fetos en una clínica de Villa Ballester abrió una investigación por posibles delitos graves, entre ellos la sospecha de una red de venta de bebés y el destino incierto del hijo de una nena de 12 años embarazada de ocho meses.

El procedimiento fue realizado por el área de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, que allanó la clínica Santa María, ubicada sobre la calle Marengo al 3900, durante la noche del viernes.

La investigación se inició a partir del seguimiento de una menor oriunda de Monte Quemado, Chaco, que cursaba un embarazo avanzado tras haber sido víctima de abuso sexual. La niña había llegado al lugar junto a su madre.

Según declararon fuentes del caso, la mujer aseguró que desconoce qué ocurrió con el bebé que gestaba su hija y si nació con vida o no.

En medio del avance de la causa, surgió un dato clave: una ONG con sede en Palermo habría intervenido en el traslado y alojamiento de ambas, lo que ahora es parte del foco investigativo. La organización, dedicada a la salud reproductiva según su sitio oficial, no respondió consultas.

El allanamiento se concretó con una orden judicial del Juzgado Federal de Tres de Febrero, en el marco de una causa por averiguación de ilícito que lleva adelante la UFI N°7 de Malvinas Argentinas.

De acuerdo a los investigadores, el director del centro médico “se hizo el desentendido” al ser consultado por la presencia de la madre y la menor. Cuando los efectivos regresaron al lugar, ambas ya no estaban.

Durante el operativo, los agentes encontraron una escena que agravó las sospechas: ocho fetos dentro de bolsas de consorcio, de los cuales cinco estaban completamente formados y otros tres en etapas iniciales de desarrollo.

Ahora, la principal línea de investigación apunta a determinar si uno de esos fetos corresponde al embarazo de la menor. En paralelo, se analiza una hipótesis más grave: que el bebé haya nacido con vida y haya sido entregado en un posible caso de trata de personas.