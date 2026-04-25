Tigre perdió con Sarmiento, estiró su mala racha y complica la clasificación a los playoffs

El equipo de Diego Dabove volvió a caer, acumula 12 partidos sin victorias y quedó condicionado en la pelea por meterse en los playoffs del Torneo Apertura.

Tigre volvió a perder y profundizó su crisis futbolística, al caer 1-0 frente a Sarmiento de Junín como visitante, un resultado que extiende a 12 partidos su racha sin victorias y complica seriamente sus chances de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.

El equipo dirigido por Diego Dabove no logra revertir su presente y, pese a que aún mantiene posibilidades matemáticas, depende de una combinación de resultados para avanzar a octavos.

El único gol del partido llegó temprano, a los 10 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Pasquini aprovechó un rebote en el área y definió tras una jugada que incluyó un cabezazo de Juan Manuel Insaurralde y un remate previo de Pablo Magnín que dio en el palo.

A partir de ese momento, Tigre no encontró respuestas. El equipo mostró dificultades para generar peligro y volvió a evidenciar los problemas que arrastra en las últimas fechas.

En el complemento, Sarmiento se quedó con uno menos por la expulsión de Insaurralde a los 37 minutos, pero ni siquiera con superioridad numérica Tigre logró torcer el resultado.

Con esta derrota, el conjunto de Victoria continúa en una situación delicada: deberá ganar en la fecha pendiente ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito y esperar que ni Gimnasia La Plata ni Racing sumen de a tres para aspirar a meterse entre los ocho mejores.

El último triunfo de Tigre fue el 17 de febrero, cuando venció a Claypole por Copa Argentina. Desde entonces, el equipo no volvió a ganar y acumula una racha que lo deja contra las cuerdas en el torneo.

Por su parte, Sarmiento alcanzó los 19 puntos, se ubica en la undécima posición y mantiene sus propias chances de clasificación, aunque también depende de otros resultados.