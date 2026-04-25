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Tigre

Nueva sede de Compromiso con Tigre: formación y actividades gratis en Villa La Ñata

Compromiso con Tigre inauguró un nuevo espacio en Dique Luján - Villa La Ñata
La organización Compromiso con Tigre inauguró un nuevo espacio en Dique Luján - Villa La Ñata con propuestas de formación, oficios y apoyo educativo abiertas a la comunidad.

Los vecinos de Dique Luján y Villa La Ñata suman un nuevo espacio con actividades gratuitas, tras la inauguración de una sede de Compromiso con Tigre, que ofrecerá cursos, talleres y propuestas de formación abiertas a la comunidad.


El lugar funcionará como punto de encuentro comunitario, con iniciativas pensadas para acompañar a vecinos y vecinas en su desarrollo educativo, laboral y social.



Entre las propuestas habrá capacitaciones en oficios, herramientas para el trabajo y apoyo educativo, con acceso libre y gratuito. Las actividades estarán orientadas a responder a las necesidades concretas del barrio.


Desde la organización señalaron que el objetivo es generar oportunidades de formación, inclusión y participación, acercando recursos que puedan impactar en la vida cotidiana de los vecinos.


Compromiso con Tigre, fundada por Malena Galmarini, impulsa desde hace años iniciativas vinculadas a la educación, el desarrollo comunitario y el acompañamiento social en distintas localidades del distrito.


La apertura de esta nueva sede forma parte de una estrategia para fortalecer el trabajo territorial, ampliando la llegada de propuestas gratuitas y consolidando espacios donde la comunidad pueda formarse, encontrarse y organizarse.

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