PJ Tigre: El zamorismo rechazó la convocatoria de Galmarini y habló de “imposición a dedo”

Tras la asunción de nuevas autoridades en el PJ Tigre, el sector del intendente Julio Zamora difundió un duro comunicado en el que rechazó la conducción encabezada por Luis Samyn Ducco y cuestionó el proceso que se resolvió en la Justicia.

Luego de la asunción de nuevas autoridades en el PJ Tigre, con Luis Samyn Ducco al frente del partido tras una interna que se resolvió en la Justicia, el sector vinculado al intendente Julio Zamora difundió un duro comunicado en el que rechazó la conducción y cuestionó el proceso.

El posicionamiento se conoció después de que Malena Galmarini llamara a la unidad del peronismo local e invitara a todos los sectores, incluido el zamorismo, a sumarse al espacio.

El llamado a la unidad tras la interna

Al referirse al proceso que derivó en la nueva conducción, Galmarini reconoció las tensiones y la falta de acuerdo: “Lamentablemente no pudimos hacerlo en las condiciones que nos hubiese gustado, que era con la conducción saliente entregándole simbólicamente las llaves a la entrante, pero todo lo que pasó ya pasó y ahora tenemos que mirar para adelante y fortalecer este espacio”, planteó.

En ese marco, buscó bajar el tono del conflicto y convocó a todos los sectores del peronismo: “Más allá de las cosas que se hayan dicho, la verdad es que nos necesitamos todos, porque quienes nos necesitan son nuestros vecinos, los que más sufren”, afirmó.

Y agregó: “Tenemos que ir a buscar a cada compañero y compañera que se sienta peronista y tenga algo para aportar, pero también a aquellos que estén enojados o alejados de la política, porque lo que está pasando en la Argentina nos afecta a todos”.

La respuesta del zamorismo

La reacción del sector vinculado a Zamora no tardó en llegar. A través de un comunicado titulado “El dedo y la cobardía no pueden marcar la historia del peronismo de Tigre”, cuestionaron de manera directa la nueva conducción del PJ local.

“Con un nuevo golpe a la vida interna del peronismo local, el massismo decidió imponer a dedo a un grupo de afiliados como supuesta conducción partidaria”, señalaron.

En esa línea, el texto plantea que la actual conducción carece de legitimidad electoral: “Este espacio pretende erigirse como autoridad del PJ sin haber demostrado la valentía mínima de someterse a un proceso de elecciones internas”.

Críticas a la judicialización

Otro de los ejes del comunicado apunta contra la resolución del conflicto por vía judicial: “El peronismo de Tigre nunca había atravesado una situación como esta: dirigentes que eluden su responsabilidad política, refugiándose en maniobras judiciales por falta de coraje”, afirmaron.

Además, advirtieron que el episodio tendrá consecuencias políticas: “Este episodio quedará registrado en la historia”, remarcaron.

Pedido de elecciones internas

Como salida al conflicto, el zamorismo reclamó una nueva instancia electoral dentro del partido: “Exigimos a las autoridades partidarias de la provincia de Buenos Aires que convoquen de manera inmediata a elecciones internas abiertas, para que todos los justicialistas puedan elegir una conducción legítima”, expresaron.

Y concluyeron: “Recién entonces se cumplirá la regla fundamental: el que gana conduce y el que pierde acompaña”.

El cruce deja expuesta una interna que continúa abierta dentro del PJ Tigre. Mientras desde el espacio de Galmarini se impulsa un llamado a la unidad, el sector del intendente Zamora rechaza la legitimidad del proceso y reclama una definición a través de elecciones.