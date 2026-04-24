Detienen a tres acusados de usura y secuestros extorsivos en San Martín y Vicente López

La organización operaba en barrios vulnerables, otorgaba créditos con intereses abusivos y retenía a las víctimas para exigir rescates a sus familias.

Una banda que otorgaba préstamos ilegales y secuestraba a quienes no podían pagar fue desarticulada en el conurbano bonaerense, tras una investigación por secuestro extorsivo que derivó en tres detenciones.

El operativo fue realizado por la Policía Federal Argentina, que logró desmantelar la organización acusada de aprovecharse de vecinos en situación de vulnerabilidad para imponer intereses desproporcionados y luego exigir pagos mediante amenazas y privación de la libertad.

La estructura operaba principalmente en Villa Melo, Loyola y La Rana, donde ofrecía dinero fácil a familias de bajos recursos. Cuando las víctimas no podían cumplir con las cuotas, eran engañadas para encuentros donde finalmente eran secuestradas y utilizadas para exigir rescates a sus familiares.

La causa se inició el 11 de abril, a partir de un llamado al 911 que denunció un secuestro extorsivo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de San Isidro, conducida por Rodolfo Fernando Domínguez, con intervención del auxiliar fiscal Facundo Bahit, quienes trabajaron junto al Departamento Antisecuestros Sur.

Durante el caso que permitió desbaratar la banda, se negoció el pago de un rescate de 1.500.000 pesos en Villa Maipú, partido de San Martín. Si bien los captores no se presentaron a retirar el dinero, la víctima fue liberada horas después.

A partir de las tareas investigativas, los agentes lograron reconstruir la maniobra y comprobar que el secuestro estaba vinculado a una deuda con prestamistas de Villa Melo. La víctima había sido citada bajo engaño para regularizar su situación y allí fue privada de su libertad.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ordenó allanamientos en Villa Ballester y Vicente López.

Como resultado, fueron detenidas dos mujeres y un hombre, señalados como integrantes de la organización. Además, los investigadores identificaron un inmueble en Villa Melo que funcionaba como lugar de cautiverio.

En los procedimientos se secuestraron seis teléfonos celulares, tarjetas de débito, un dispositivo de almacenamiento digital y el vehículo utilizado en los hechos, entre otros elementos clave para la causa.

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por usura y secuestro extorsivo.