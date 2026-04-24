Julio Zamora se reunió con curas de Tigre para abordar la situación social en los barrios

El intendente mantuvo un encuentro con sacerdotes que trabajan en el territorio, donde se expusieron problemáticas sociales y se acordó avanzar en una agenda conjunta en áreas clave.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se reunió con curas que trabajan en los barrios del distrito para relevar de primera mano la situación social y avanzar en acciones conjuntas en áreas sensibles como salud, educación, empleo y desarrollo social.

El encuentro, realizado en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante, reunió a sacerdotes de distintas localidades que diariamente intervienen en el territorio y conocen de cerca las dificultades que atraviesan los vecinos.

Durante la jornada, los representantes religiosos compartieron sus experiencias en los barrios y expusieron las problemáticas sociales que enfrentan en la actualidad. En ese marco, se generó un espacio de intercambio con autoridades municipales para analizar la coyuntura y pensar respuestas concretas.

“Es importante el trabajo articulado con las diferentes instituciones que habitan el territorio. Estas reuniones son fundamentales para conocer las necesidades de la comunidad, por eso es importante realizar acciones de cercanía destinadas al vecino y la vecina”, expresó Zamora.

A su vez, desde el Ejecutivo local se detallaron las políticas públicas en marcha en educación, salud, desarrollo social y empleo, áreas consideradas clave frente a la realidad que atraviesan distintos sectores del distrito.

El encuentro dejó como resultado el compromiso de avanzar en una agenda conjunta entre el Municipio y las parroquias, con el objetivo de fortalecer la presencia en los barrios y mejorar la respuesta ante las demandas sociales.