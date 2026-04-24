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Vicente López

Vicente López celebra el Día del Animal con shows, servicios veterinarios y adopciones

Día del Animal en Vicente López: evento con actividades, adopciones y vacunación gratuita
El municipio organiza una jornada abierta con propuestas para mascotas, atención veterinaria sin costo y actividades para toda la familia en el Paseo de la Costa.

El Día del Animal en Vicente López se celebrará este domingo 26 de abril con un evento abierto que combinará actividades para mascotas, adopciones y servicios veterinarios gratuitos, en una jornada pensada para toda la familia.


La propuesta se desarrollará de 11 a 18 horas en Arenales y el Río, en el Paseo de la Costa, con participación de la empresa Purina y distintas organizaciones vinculadas al cuidado animal.



Durante el evento habrá vacunación y desparasitación gratuita a cargo del equipo de Zoonosis, uno de los principales atractivos para los vecinos que buscan atención básica para sus mascotas.


Actividades y propuestas durante la jornada


El festival incluirá shows de entrenadores de Pucará Dog Chow, clínicas educativas y juegos para participar con perros. También se realizarán desfiles de mascotas en adopción, organizados por grupos de protección animal.


Además, habrá espacios de concientización sobre tenencia responsable y stands de la marca Purina, junto con la posibilidad de conocer el nuevo canil Pro Plan ubicado en la costa.


El evento contará también con el Punto Ambiental Móvil, donde se podrán acercar residuos reciclables y especiales, integrando la jornada con una propuesta ambiental.


Dónde atender a tu mascota en Vicente López


Vicente López cuenta con un Centro de Zoonosis en Capitán Justo G. de Bermúdez 3484, Olivos, donde se brindan servicios gratuitos como castración, vacunación antirrábica y atención médica.


La atención es de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 8 a 12, con turno previo que se solicita por WhatsApp al 1122873894.

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