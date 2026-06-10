.
10.06.2026 - 11:35
Edicto: Transferencia de fondo de comercio
Antonella Elizabeth BRONDO, DNI N° 32.755.328, con domicilio en Los Arenales N° 1110, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, cede a favor de María Alejandra VIDELA, DNI N° 16.399.467, con domicilio en Las Heras N° 1580, localidad de Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, el fondo de comercio del rubro carnicería, venta de productos de granja y fiambrería, sito en Avenida Santa María N° 2885, localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, identificado catastralmente como: Circunscripción III, Sección U, Manzana 49, Parcela 19. El establecimiento se encuentra habilitado por la Municipalidad de Tigre mediante Certificado de Habilitación Definitiva N° 00045497, de fecha 30 de noviembre de 2017, Expediente Municipal N° 4112-62.254/17, conforme Resolución N° 3004.