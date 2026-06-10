Kicillof dio por terminada la conciliación con Nación y pedirá una cautelar por fondos previsionales

Tras una nueva audiencia ante la Corte Suprema, el Gobierno bonaerense decidió cerrar la etapa de conciliación con Nación y avanzar con una medida cautelar en la causa por las transferencias previsionales que reclama a la ANSES.

La Provincia de Buenos Aires decidió dar por terminada la etapa de conciliación con el Gobierno nacional en la causa por los fondos previsionales reclamados a la ANSES y avanzará con un pedido de medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue anunciada por el gobernador Axel Kicillof tras participar de la tercera audiencia convocada por el máximo tribunal para intentar acercar posiciones entre ambas partes. Según sostuvo, durante el encuentro no hubo una propuesta concreta por parte de Nación para adelantar recursos mientras continúan las auditorías y los cálculos técnicos vinculados al déficit de la caja previsional bonaerense.

"El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar", afirmó el mandatario provincial al término de la audiencia.

La demanda impulsada por la administración bonaerense reclama más de $2,3 billones correspondientes a transferencias previsionales que considera adeudadas por la ANSES para compensar el déficit de la caja jubilatoria provincial.

Desde la Provincia sostienen que, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, se interrumpieron las transferencias previstas por la normativa nacional destinadas a las cajas previsionales que permanecen bajo administración de las provincias.

El reclamo por los fondos previsionales

Durante una conferencia de prensa, Kicillof señaló que la intervención de la Corte Suprema permitió abrir instancias de diálogo luego de un período en el que, según indicó, la Provincia no obtuvo respuestas por parte de las autoridades nacionales.

El gobernador también cuestionó que otras jurisdicciones hayan recibido adelantos mientras Buenos Aires continúa sin una propuesta concreta.

"Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias", sostuvo.

Asimismo, aseguró que el conjunto de recursos que la Provincia dejó de percibir por distintos conceptos vinculados a deudas y al impacto de la situación económica nacional supera los $22 billones.

"No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia", remarcó.

Qué pasará ahora en la Corte Suprema

Tras considerar agotada la etapa de conciliación, el Gobierno bonaerense buscará que la Corte Suprema dicte una medida cautelar mientras continúa la tramitación de la causa principal.

Según explicó Kicillof, más allá del pedido judicial, continuará el intercambio de información técnica entre las partes para avanzar en la determinación de los montos reclamados.

De la audiencia participaron también el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.