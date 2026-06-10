Universidades: el Gobierno acordó salarios y fondos, pero sigue el conflicto por el financiamiento

El entendimiento entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional contempla una recomposición salarial del 24,33%, más recursos para el funcionamiento de las universidades, un aumento de becas y fondos para hospitales universitarios. Sin embargo, continúa el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas. El entendimiento permitió destrabar semanas de negociaciones, aunque no puso fin al conflicto por el financiamiento universitario, que sigue bajo análisis de la Corte Suprema.

El acuerdo contempla una recomposición salarial total del 24,33% en dos tramos. Según la propuesta aceptada, habrá un incremento del 21,33% en julio y otro 3% en octubre. La actualización salarial incorpora siete puntos correspondientes a 2024, otros 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida acumulada hasta mayo de 2026.

Además de la cuestión salarial, las partes acordaron el envío de fondos para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. El entendimiento también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

Otro de los puntos incorporados a la negociación fue un financiamiento adicional de $50.000 millones destinado a hospitales universitarios, una demanda impulsada por la Universidad de Buenos Aires.

Desde el oficialismo interpretaron el resultado de las conversaciones como una señal de que lograron sostener los límites planteados durante toda la negociación. En el Gobierno venían sosteniendo que no podían superar los números presentados en la mesa paritaria y confiaban en que la necesidad de recursos para el funcionamiento universitario terminaría acercando posiciones.

Sin embargo, el acuerdo no implica el cierre definitivo de la disputa entre el Ejecutivo y las universidades nacionales.

El conflicto por el financiamiento sigue abierto

Los rectores adelantaron que continuarán impulsando la demanda judicial para que el Estado nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo y actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema, que todavía no emitió una resolución sobre el planteo.

De esta manera, aunque el acuerdo alcanzado permitió resolver aspectos vinculados con salarios y funcionamiento, el debate sobre el financiamiento de largo plazo del sistema universitario permanece abierto.

La posición de los docentes universitarios

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) valoró positivamente el entendimiento alcanzado.

En un comunicado, la organización señaló: "Tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente".

La entidad agregó: "El ofrecimiento contempla un 24,33% de actualización salarial: 21,33% en junio, sobre los básicos de mayo, y 3% en octubre. Además, el aumento de junio impacta en el cálculo del medio aguinaldo".

Finalmente, sostuvo: "Desde FEDUN remarcamos que es un avance importante, pero que la lucha continúa para recuperar integralmente el salario perdido".