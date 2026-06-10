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Cambia un trámite de ANSES: ahora los jubilados pueden ver sus recibos desde el celular

Cambia un trámite de ANSES: ahora los jubilados pueden ver sus recibos desde el celular
La nueva función de Mi ANSES permite a jubilados y pensionados consultar sus recibos de haberes, descargar los comprobantes y acceder al historial de pagos emitidos desde 2021, todo desde el teléfono móvil.

Los jubilados y pensionados ya pueden consultar y descargar sus recibos de haberes directamente desde la aplicación Mi ANSES, una nueva funcionalidad que permite acceder a la información de pagos desde el celular y revisar el historial de comprobantes emitidos por el organismo.


La herramienta está disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iPhone y permite realizar la gestión de manera segura mediante el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social.


Con esta incorporación, los beneficiarios pueden visualizar los conceptos que integran el cobro de sus prestaciones, consultar recibos anteriores y descargar la documentación sin necesidad de realizar trámites presenciales.


Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES


Para acceder al recibo, los usuarios deben ingresar a la aplicación Mi ANSES y seguir estos pasos:



  1. Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  2. Seleccionar la opción "Jubilación".

  3. Hacer clic en "Consultar tu recibo de haberes".


Una vez dentro de la sección, podrán visualizar el último recibo disponible y también acceder a los comprobantes emitidos en años anteriores.


Historial de recibos y descarga de comprobantes


Además de consultar la liquidación actual, la aplicación permite acceder al historial de recibos emitidos desde 2021.


La herramienta también incorpora la posibilidad de descargar los comprobantes y enviarlos al correo electrónico registrado en ANSES para su impresión o almacenamiento digital.


De esta manera, los beneficiarios pueden conservar la documentación previsional sin necesidad de solicitar copias presenciales o realizar trámites adicionales.


También se puede consultar desde la web


La consulta de recibos de haberes continuará disponible a través del sitio web de Mi ANSES, donde jubilados y pensionados pueden acceder a distintos servicios y gestiones vinculados con sus prestaciones.


Según informó el organismo, la nueva funcionalidad busca facilitar el acceso a la información previsional y promover la realización de trámites de manera remota.


"Se suma una nueva funcionalidad digital orientada a simplificar la relación de los jubilados y pensionados con el organismo y promover el acceso remoto a la información previsional", destacaron desde ANSES.

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Antonella Elizabeth BRONDO, DNI N° 32.755.328, con domicilio en Los Arenales N° 1110, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, cede a favor de María Alejandra VIDELA, DNI N° 16.399.467, con domicilio en Las Heras N° 1580, localidad de Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, el fondo de comercio del rubro carnicería, venta de productos de granja y fiambrería, sito en Avenida Santa María N° 2885, localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, identificado catastralmente como: Circunscripción III, Sección U, Manzana 49, Parcela 19. El establecimiento se encuentra habilitado por la Municipalidad de Tigre mediante Certificado de Habilitación Definitiva N° 00045497, de fecha 30 de noviembre de 2017, Expediente Municipal N° 4112-62.254/17, conforme Resolución N° 3004.

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