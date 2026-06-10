Cambia un trámite de ANSES: ahora los jubilados pueden ver sus recibos desde el celular

La nueva función de Mi ANSES permite a jubilados y pensionados consultar sus recibos de haberes, descargar los comprobantes y acceder al historial de pagos emitidos desde 2021, todo desde el teléfono móvil.

Los jubilados y pensionados ya pueden consultar y descargar sus recibos de haberes directamente desde la aplicación Mi ANSES, una nueva funcionalidad que permite acceder a la información de pagos desde el celular y revisar el historial de comprobantes emitidos por el organismo.

La herramienta está disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iPhone y permite realizar la gestión de manera segura mediante el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con esta incorporación, los beneficiarios pueden visualizar los conceptos que integran el cobro de sus prestaciones, consultar recibos anteriores y descargar la documentación sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Para acceder al recibo, los usuarios deben ingresar a la aplicación Mi ANSES y seguir estos pasos:



Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción "Jubilación".

Hacer clic en "Consultar tu recibo de haberes".



Una vez dentro de la sección, podrán visualizar el último recibo disponible y también acceder a los comprobantes emitidos en años anteriores.

Historial de recibos y descarga de comprobantes

Además de consultar la liquidación actual, la aplicación permite acceder al historial de recibos emitidos desde 2021.

La herramienta también incorpora la posibilidad de descargar los comprobantes y enviarlos al correo electrónico registrado en ANSES para su impresión o almacenamiento digital.

De esta manera, los beneficiarios pueden conservar la documentación previsional sin necesidad de solicitar copias presenciales o realizar trámites adicionales.

También se puede consultar desde la web

La consulta de recibos de haberes continuará disponible a través del sitio web de Mi ANSES, donde jubilados y pensionados pueden acceder a distintos servicios y gestiones vinculados con sus prestaciones.

Según informó el organismo, la nueva funcionalidad busca facilitar el acceso a la información previsional y promover la realización de trámites de manera remota.

"Se suma una nueva funcionalidad digital orientada a simplificar la relación de los jubilados y pensionados con el organismo y promover el acceso remoto a la información previsional", destacaron desde ANSES.