Cambia un trámite de ANSES: ahora los jubilados pueden ver sus recibos desde el celular

Los jubilados y pensionados ya pueden consultar y descargar sus recibos de haberes directamente desde la aplicación Mi ANSES, una nueva funcionalidad que permite acceder a la información de pagos desde el celular y revisar el historial de comprobantes emitidos por el organismo.
La herramienta está disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iPhone y permite realizar la gestión de manera segura mediante el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Con esta incorporación, los beneficiarios pueden visualizar los conceptos que integran el cobro de sus prestaciones, consultar recibos anteriores y descargar la documentación sin necesidad de realizar trámites presenciales.
Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES
Para acceder al recibo, los usuarios deben ingresar a la aplicación Mi ANSES y seguir estos pasos:
- Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción "Jubilación".
- Hacer clic en "Consultar tu recibo de haberes".
Una vez dentro de la sección, podrán visualizar el último recibo disponible y también acceder a los comprobantes emitidos en años anteriores.
Historial de recibos y descarga de comprobantes
Además de consultar la liquidación actual, la aplicación permite acceder al historial de recibos emitidos desde 2021.
La herramienta también incorpora la posibilidad de descargar los comprobantes y enviarlos al correo electrónico registrado en ANSES para su impresión o almacenamiento digital.
De esta manera, los beneficiarios pueden conservar la documentación previsional sin necesidad de solicitar copias presenciales o realizar trámites adicionales.
También se puede consultar desde la web
La consulta de recibos de haberes continuará disponible a través del sitio web de Mi ANSES, donde jubilados y pensionados pueden acceder a distintos servicios y gestiones vinculados con sus prestaciones.
Según informó el organismo, la nueva funcionalidad busca facilitar el acceso a la información previsional y promover la realización de trámites de manera remota.
"Se suma una nueva funcionalidad digital orientada a simplificar la relación de los jubilados y pensionados con el organismo y promover el acceso remoto a la información previsional", destacaron desde ANSES.