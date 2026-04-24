Más grúas y controles: San Isidro intensifica el operativo contra autos abandonados

El municipio amplió su flota y acelera los operativos tras miles de denuncias vecinales. Buscan mejorar la seguridad, la higiene y liberar espacio público.

El municipio de San Isidro reforzó los operativos para retirar autos abandonados en la vía pública y ya alcanza un ritmo de hasta 100 vehículos removidos por semana, tras ampliar su flota de grúas y los controles en distintos barrios.

Actualmente, los equipos municipales retiran entre 15 y 20 autos por día, en una medida que busca mejorar la seguridad, la higiene urbana y liberar espacios de estacionamiento en el distrito.

El refuerzo de los operativos responde a un reclamo sostenido de los vecinos: desde 2024 se registraron más de 5.000 denuncias por esta situación y actualmente hay más de 500 vehículos identificados como abandonados.

Cómo es el procedimiento de remoción

Ante una denuncia, el equipo de Movilidad municipal se acerca al lugar para verificar el estado del vehículo.

En una primera instancia, se deja una notificación al propietario para que regularice la situación y retire el auto.

Si transcurren cinco días y el vehículo permanece en el mismo lugar, se coloca un sticker de remoción, que habilita a la grúa a retirarlo de la vía pública.

Se considera auto abandonado a aquel vehículo que permanece sin uso evidente, en estado de deterioro o sin movimiento durante varios días, generando problemas en el entorno.

Riesgos para la salud, la seguridad y el espacio público

Desde el municipio advierten que estos vehículos generan focos de suciedad, riesgos sanitarios y problemas de seguridad.

En muchos casos, acumulan agua y residuos, lo que favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue y la presencia de roedores.

Además, pueden ser utilizados como refugio para actividades delictivas o provocar situaciones de riesgo, al tiempo que ocupan espacios de estacionamiento y afectan el orden de la vía pública.

Cómo denunciar un auto abandonado

Los vecinos pueden reportar estos casos a través de la app San Isidro Digital o comunicándose al 147, en un trámite simple que permite activar la verificación y eventual remoción del vehículo.