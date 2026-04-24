El Gobierno promulgó la nueva Ley de Glaciares con cambios en controles ambientales

La nueva norma mantiene a los glaciares como reservas estratégicas de agua, pero delega en las provincias la decisión sobre actividades y evaluaciones ambientales.

El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina, que mantiene la protección de estas áreas como reservas de agua pero introduce un cambio clave: mayor poder de decisión para las provincias en materia ambiental.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 271/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras la sanción de la Ley N° 27.804.

La normativa actualiza la ley vigente desde 2010 y redefine aspectos centrales como el inventario de glaciares, las evaluaciones ambientales y las actividades permitidas en zonas periglaciales.

Protección de los glaciares

El nuevo texto mantiene que los glaciares son “bienes de carácter público” y reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para el consumo humano, la producción y la biodiversidad.

Además, armoniza la ley con la Constitución Nacional, reconociendo tanto el derecho a un ambiente sano como el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales.

Cambios en las actividades prohibidas

La reforma conserva la prohibición de actividades que puedan alterar de manera significativa los glaciares, como la minería o la instalación de industrias.

Sin embargo, introduce un cambio central: será cada provincia la que determine qué actividades generan un impacto relevante, a través de sus propios procesos de evaluación ambiental.

Evaluaciones ambientales y control

El texto refuerza la exigencia de estudios de impacto ambiental previos para cualquier actividad en estas zonas, incluyendo evaluaciones estratégicas en casos de mayor magnitud.

También redefine las competencias: las provincias serán responsables de identificar y evaluar glaciares, mientras que la Administración de Parques Nacionales actuará en áreas protegidas bajo su jurisdicción.

Inventario y rol del IANIGLA

La ley mantiene el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA e incorpora el principio precautorio: todas las geoformas registradas serán consideradas protegidas hasta que estudios científicos determinen lo contrario.

Además, se modifica el procedimiento de exclusión del inventario, permitiendo que ciertas formaciones sean removidas si se comprueba que ya no cumplen funciones hídricas, sin afectar autorizaciones previas otorgadas por las provincias.