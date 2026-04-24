San Isidro realizó más de 900 operativos en marzo y detuvo a 205 personas

El municipio intensificó los controles viales y el patrullaje en zonas clave. Hubo 19.000 identificaciones y casi 8.000 vehículos controlados en un mes.

El municipio de San Isidro realizó más de 900 operativos de seguridad durante marzo y logró 205 detenciones, en el marco de un refuerzo de los controles viales y el patrullaje en zonas consideradas estratégicas.

Según el balance oficial, se llevaron adelante 924 operativos, en los que se identificaron 19.000 personas y se controlaron 7.926 vehículos, con el objetivo de reforzar la presencia en la vía pública y prevenir el delito.

El despliegue fue coordinado por la Patrulla Municipal junto a la Policía de la Provincia, con foco en los accesos al distrito y en zonas de alto tránsito que conectan con partidos vecinos como San Martín, San Fernando y Vicente López.

Los operativos más intensos se concentraron en arterias como Thames, Fondo de la Legua, Andrés Rolón y la avenida Santa Fe, puntos considerados estratégicos por su circulación y conexión con otros municipios.

En estos sectores se buscó fortalecer el control vehicular y la identificación de personas, con un esquema orientado a la disuasión y detección temprana de delitos.

El municipio cuenta con una red integrada que combina patrullajes por cuadrículas durante las 24 horas con el monitoreo constante desde el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Actualmente, el sistema dispone de 2.646 cámaras de videovigilancia y 170 lectoras de patentes, que permiten identificar en tiempo real vehículos con pedido de secuestro o vinculados a delitos.

A su vez, un equipo de 145 operadores gestiona las alertas que ingresan a través de distintos canales, como la línea municipal, el 911 y el programa “Ojos en Alerta”, una herramienta de participación vecinal que apunta a la prevención.

El detalle de las detenciones

Del total de 205 personas detenidas en marzo, el informe oficial detalla que:



68 tenían pedido de captura activo



58 fueron arrestadas en el momento de cometer un delito



79 fueron detenidas por infracciones a la ley de drogas, resistencia a la autoridad u otros delitos



Estos números reflejan el impacto de los operativos en la detección tanto de delitos en curso como de personas con antecedentes.

“Todos los recursos de seguridad están desplegados en la calle. Este trabajo nos permitió consolidar, en el primer trimestre de 2026, una mejora sostenida con una baja en los delitos y un incremento en las detenciones”, indicaron desde la Secretaría de Seguridad.