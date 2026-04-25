Disparos en la Casa Blanca: evacuaron a Trump en medio de una cena con miles de invitados

El episodio ocurrió durante la cena anual de corresponsales: hubo varios disparos, el atacante fue detenido y el presidente fue retirado del lugar.

Momentos de máxima tensión se vivieron en la Casa Blanca, donde se registraron disparos durante una cena oficial y el presidente Donald Trump fue evacuado de urgencia junto a la primera dama.

El episodio ocurrió en el marco de la tradicional cena anual de corresponsales, un evento de alto perfil que reúne a funcionarios, periodistas y figuras políticas.

Según se informó en vivo, se escucharon varios disparos, lo que generó pánico entre los presentes. “Todos los corresponsales y los invitados se tiraron cuerpo a tierra”, describieron desde el lugar.

De inmediato, el operativo de seguridad activó un protocolo de emergencia y retiró a Trump y a Melania Trump del salón, mientras agentes del servicio secreto reducían al presunto atacante.

“Se escucharon una serie de disparos y rápidamente se lo llevaron al presidente”, señalaron en la transmisión, donde también confirmaron que el sospechoso fue detenido.

El hecho genera especial preocupación porque ocurrió dentro de la Casa Blanca y en un evento cerrado con más de 2.600 asistentes, lo que expone una posible falla en los sistemas de seguridad.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre heridos, mientras que las autoridades trabajan para identificar al atacante y determinar el origen del ataque.

El episodio se da en un contexto de alta tensión política internacional, lo que abre interrogantes sobre si se trató de un hecho aislado o de un intento de atentado con motivaciones más amplias.

Se trata de una noticia en desarrollo, con información que se actualiza minuto a minuto.