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Tigre

Tigre celebró el aniversario de Las Tunas con un acto multitudinario encabezado por Julio Zamora

Julio Zamora encabezó el festejo por el 83° aniversario de Las Tunas con cientos de vecinosJulio Zamora encabezó el festejo por el 83° aniversario de Las Tunas con cientos de vecinos
El evento se realizó en la plaza Soldados de Malvinas con shows en vivo, ferias, actividades familiares y reconocimientos a vecinos e instituciones del barrio.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el festejo por el 83° aniversario del barrio Las Tunas, en un evento que reunió a una multitud de vecinos en la plaza Soldados de Malvinas, con actividades culturales, shows y reconocimientos.


La jornada, organizada por el Municipio, convocó a familias de la localidad de General Pacheco y combinó espectáculos en vivo, propuestas recreativas y espacios institucionales en un clima de celebración comunitaria.



Durante el evento, el jefe comunal destacó el trabajo de las organizaciones del barrio y el rol de la comunidad. “Es una fiesta donde reconocimos a vecinos y vecinas con una larga trayectoria en el barrio. Se nota que hay un trabajo en la comunidad a través de los merenderos, sociedades de fomento y otras entidades”, expresó.


La celebración comenzó por la tarde con la presentación de artistas locales en vivo y propuestas para toda la familia. También participaron artesanos de la feria Origen Tigre y se instalaron stands de distintas áreas municipales como Salud, Educación, Cultura, Deportes, Mujeres, Géneros e Infancias y el programa Tarjeta Soy Tigre.


Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, remarcó la importancia de estos espacios de encuentro. “Desde el Municipio promovemos el encuentro. El barrio tiene muchos desafíos por delante que tenemos que afrontar juntos y queremos que Tigre sea el faro”, sostuvo.


En ese marco, las autoridades entregaron reconocimientos a instituciones y vecinos destacados, entre ellos ex combatientes de Malvinas, y recorrieron el espacio dialogando con los asistentes sobre las problemáticas del barrio.


Uno de los vecinos presentes, Adrián, valoró la iniciativa: “Hace muchos años que vivo acá, están buenas estas actividades porque los chicos se divierten. Vine con mi familia y es importante compartir un poco al aire libre”, señaló.


El cierre incluyó el tradicional corte de torta, mientras que durante toda la jornada se desplegó un operativo preventivo con agentes del Centro de Operaciones Tigre, personal de Tránsito y médicos del sistema de emergencias del distrito.

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