Nuevo aumento de colectivos en Provincia: las tarifas suben 11,6% desde este lunes

El Ministerio de Transporte bonaerense aplicará un ajuste adicional debido a que el combustible trepó más de un 23% en abril. La suba afecta a las líneas que circulan por el Conurbano y el interior de la provincia.

A partir de este lunes 4 de mayo, viajar en colectivo por la Provincia de Buenos Aires será más caro. El gobierno de Axel Kicillof oficializó un incremento del 11,6% en las tarifas de las líneas provinciales (200 a 499) y municipales (del 500 en adelante).

La medida responde de forma directa al aumento del 23% en el precio de los combustibles durante abril y a la millonaria deuda que el Estado Nacional mantiene con la administración bonaerense en concepto de coparticipación y subsidios.

Originalmente, el sistema de ajuste preveía una suba del 5,4% (inflación de marzo más 2 puntos), pero la disparada del gasoil obligó a un "aumento extraordinario". Según fuentes del Ministerio de Transporte, la Provincia no puede absorber más costos ante la falta de giros nacionales.

Nuevas tarifas para el Gran La Plata

En La Plata, Berisso y Ensenada, el cuadro tarifario se divide según el uso de la tarjeta SUBE registrada y la distancia recorrida:



Hasta 3 km: $1.054,85 (Nominada) / $2.109,70 (Sin nominar).

$1.054,85 (Nominada) / $2.109,70 (Sin nominar).

De 3 a 6 km: $1.162,91 (Nominada) / $2.325,00 (Sin nominar).

$1.162,91 (Nominada) / $2.325,00 (Sin nominar).

De 6 a 12 km: $1.298,20 (Nominada) / $2.596,40 (Sin nominar).

$1.298,20 (Nominada) / $2.596,40 (Sin nominar).

De 12 a 27 km: $1.556,88 (Nominada) / $3.113,76 (Sin nominar).

$1.556,88 (Nominada) / $3.113,76 (Sin nominar).

Más de 27 km: $1.811,00 (Nominada) / $3.622,00 (Sin nominar).



Atributo Social (Tarifa Reducida)

Para los beneficiarios de planes sociales y jubilados, los valores son significativamente menores:



Hasta 3 km: $474,68.

$474,68.

3 a 6 km: $521,31.

$521,31.

6 a 12 km: $564,19.

$564,19.

12 a 27 km: $700,60.

$700,60.

Más de 27 km: $815,07.



Tarifas para el resto de la Provincia

En los demás servicios urbanos provinciales del Conurbano y el interior, los valores con SUBE registrada quedan de la siguiente manera: