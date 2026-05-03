Choque en Rincón de Milberg: una maniobra indebida terminó con un motociclista herido

El siniestro ocurrió en Rincón de Milberg tras una maniobra indebida. La rápida intervención del sistema de emergencias permitió asistir al herido y trasladarlo al hospital.

Un accidente en Tigre terminó con un motociclista herido pero fuera de peligro gracias a la rápida intervención del sistema de emergencias. El hecho ocurrió en Rincón de Milberg, sobre la Ruta 27, y pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana en la intersección de avenida Santa María y 9 de Julio, cuando un vehículo realizó una maniobra indebida: giró a la izquierda en un lugar no permitido e impactó de frente contra una moto que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del choque, el motociclista cayó al asfalto y quedó tendido en la calzada, lo que activó un operativo de emergencia coordinado.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron el episodio en tiempo real y permitieron desplegar un rápido procedimiento. En primera instancia intervino Defensa Civil, seguido por personal de Tránsito, móviles del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y profesionales del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

El herido recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladado al hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

El operativo de asistencia en Rincón de Milberg