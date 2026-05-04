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ANSES: cuánto cobran jubilados y beneficiarios en mayo con aumento y bono de $70.000

ANSES: cuánto cobran jubilados y beneficiarios en mayo con aumento y bono de $70.000
El incremento del 3,38% se aplica por movilidad y se suma un bono de $70.000. También se definieron las fechas de pago para cada prestación.

ANSES confirmó un aumento del 3,38% en mayo para jubilaciones, pensiones y asignaciones, junto con un bono de $70.000, lo que redefine cuánto cobrarán millones de beneficiarios en todo el país.


El ajuste se aplica por la fórmula de movilidad basada en el IPC de marzo informado por el INDEC y alcanza a todas las prestaciones.



En concreto, los jubilados con haberes mínimos cobrarán $463.174,10, resultado de $393.174,10 con aumento más el bono de $70.000. En tanto, quienes superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.


La PUAM se ubicará en $384.539,28, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez llegarán a $345.221,87, también con el refuerzo incluido.


En el caso de las asignaciones, la AUH ascenderá a $141.286, la AUH por discapacidad a $460.045 y la Asignación Familiar por Hijo a $70.651 para el primer rango de ingresos.


Calendario de pagos de ANSES en mayo


Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
0: 11 de mayo
1: 12 de mayo
2: 13 de mayo
3: 14 de mayo
4: 15 de mayo
5: 18 de mayo
6: 19 de mayo
7: 20 de mayo
8 y 9: 21 de mayo


Jubilaciones que superan el haber mínimo:
0 y 1: 22 de mayo
2 y 3: 26 de mayo
4 y 5: 27 de mayo
6 y 7: 28 de mayo
8 y 9: 29 de mayo


AUH y Asignación Familiar por Hijo:
0: 11 de mayo
1: 12 de mayo
2: 13 de mayo
3: 14 de mayo
4: 15 de mayo
5: 18 de mayo
6: 19 de mayo
7: 20 de mayo
8: 21 de mayo
9: 22 de mayo


Asignación por Embarazo: mismas fechas que AUH


Prenatal:
0 y 1: 13 de mayo
2 y 3: 14 de mayo
4 y 5: 15 de mayo
6 y 7: 18 de mayo
8 y 9: 19 de mayo


Maternidad: del 13 de mayo al 10 de junio


Pago Único: del 12 de mayo al 10 de junio


Pensiones No Contributivas:
0 y 1: 11 de mayo
2 y 3: 12 de mayo
4 y 5: 13 de mayo
6 y 7: 14 de mayo
8 y 9: 15 de mayo


Desempleo:
0 y 1: 22 de mayo
2 y 3: 26 de mayo
4 y 5: 27 de mayo
6 y 7: 28 de mayo
8 y 9: 29 de mayo

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