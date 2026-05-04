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Tigre

Abrieron las inscripciones para el Coro Juvenil de Tigre: requisitos y cómo anotarse

Tigre suma nuevas voces para su Coro Juvenil gratuito
El Municipio abrió la inscripción para vecinos y vecinas de 18 a 35 años que residan en el partido. Los ensayos serán los jueves en el Centro de Jubilados Amor de Benavídez y no se requiere experiencia musical previa.

El Municipio de Tigre, a través de su área de Cultura, lanzó una nueva convocatoria dirigida a jóvenes del distrito que deseen formarse en el canto y la música. Está abierta la inscripción para integrar el Coro Juvenil de Tigre, un espacio gratuito pensado para aprender, compartir y cantar en comunidad, independientemente de si se cuenta con experiencia previa.


La iniciativa busca brindar herramientas de formación vocal y musical a los participantes, fomentando la expresión artística y la integración. Los ensayos se llevarán a cabo en la localidad de Benavídez, ofreciendo una opción accesible para los vecinos de la zona norte del partido.



Requisitos y Días de Ensayo


Los interesados en sumarse al Coro Juvenil deben cumplir con los siguientes requisitos:



  • Tener entre 18 y 35 años de edad.

  • Residir dentro del partido de Tigre.

  • No es necesario contar con experiencia previa en canto o música.


Los ensayos se realizarán los días jueves, en el horario de 18:30 a 20:30 h. El lugar de encuentro será el Centro de Jubilados Amor de Benavídez, ubicado en la calle General Pacheco, entre Avenida Alvear y Belgrano.


Cómo Inscribirse


Existen dos modalidades para anotarse:



  1. Vía mail: Enviando los datos personales a la dirección orquestas@tigre.gob.ar.

  2. Presencial: Acercándose directamente al Centro de Jubilados Amor de Benavídez los días y horarios de ensayo (jueves de 18:30 a 20:30 h).


Para más información sobre este y otros programas culturales del Municipio de Tigre, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

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