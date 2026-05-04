Crisis de la Línea 707: San Isidro presenta nuevos recorridos para garantizar el servicio en todos los barrios

Ante la compleja situación financiera de la empresa M.O.G.S.M, que afecta a las líneas 707, 333, 407 y 437, el municipio presentará este martes un nuevo esquema de movilidad junto a empresas nacionales y provinciales.

El conflicto del transporte público en San Isidro llega a una instancia decisiva. Ante la crisis terminal de la empresa privada M.O.G.S.M, que opera las líneas 707, 333, 407 y 437, el municipio presentará este martes 5 de mayo ante el Ministerio de Transporte de la Provincia un nuevo esquema de recorridos para asegurar que ninguna localidad del distrito se quede sin conexión.

El equipo de movilidad municipal trabajó durante más de un mes en reuniones técnicas con otras empresas nacionales y provinciales. El objetivo es que estas líneas absorban los trayectos que hoy la empresa prestadora no puede cubrir debido a sus deudas salariales, falta de combustible y problemas con proveedores.

El fin de un modelo en crisis

Desde la gestión municipal explicaron que, si bien durante todo 2025 se intentó acompañar a M.O.G.S.M con cambios de recorrido para mejorar su eficiencia en un contexto de quita de subsidios, los esfuerzos no fueron suficientes. La situación financiera de la empresa privada es calificada como "compleja" y de larga data, lo que terminó afectando la frecuencia y calidad del servicio diario para miles de sanisidrenses.

"El municipio busca garantizar alternativas de movilidad a los vecinos esperando que los nuevos recorridos permitan que se conecten de mejor manera", indicaron desde la comuna. El nuevo esquema prioriza la cobertura total de los barrios, utilizando la estructura de líneas provinciales que ya operan en la zona.

¿Cuándo empiezan los cambios?

La propuesta será presentada formalmente mañana. Una vez que el gobierno provincial de su aval técnico y operativo, el municipio de San Isidro informará la fecha exacta de implementación.

Se espera una fuerte campaña de comunicación en todas las paradas de colectivos, redes sociales y canales oficiales para que los usuarios sepan exactamente por dónde pasarán las unidades y cuáles serán las nuevas paradas de los ramales que reemplazan a los de la histórica línea 707.

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