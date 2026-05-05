Conflicto de la Línea 707: Choferes y vecinos marchan al Municipio de San Isidro

Los empleados de la empresa Microómnibus General San Martín denuncian que no perciben sus haberes desde hace dos meses. Este miércoles se concentran frente al Palacio Municipal para exigir una solución urgente ante la parálisis del servicio.

El conflicto en las Líneas 707, 333, 407 y 437 escaló de forma definitiva y este miércoles promete ser un día clave para el transporte en el distrito. Trabajadores de la empresa Microómnibus General San Martín y grupos de vecinos autoconvocados se movilizarán a las 9:30 frente al Palacio Municipal de San Isidro para exigir una solución inmediata a la falta de servicio y la crisis salarial que atraviesa la firma.

La situación es desesperante para los empleados: denuncian que hace dos meses no perciben sus haberes, lo que afecta directamente el sustento de 420 familias. Esta parálisis no solo golpea el bolsillo de los choferes, sino que mantiene a miles de usuarios a pie, ante la interrupción de uno de los servicios de colectivos más importantes de la zona.

La columna de protesta partirá desde la cabecera de la empresa, ubicada en Estrada 10220 y Yatay, para confluir en las puertas del municipio. Según adelantaron los manifestantes, el objetivo es forzar una mesa de diálogo que garantice el pago de la deuda y el restablecimiento del servicio de la Línea 707.

"La situación no da para más. Son 60 días sin cobrar y el servicio no funciona, dejando a todo San Isidro sin una conexión clave", señalaron desde el sector de los trabajadores. Por su parte, los vecinos se sumaron al reclamo ante la imposibilidad de cumplir con sus rutinas diarias por la falta de unidades en la calle.

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