Clausuraron un corralón ilegal en la Villa 31 y detuvieron a tres personas por intentar reabrirlo

El Gobierno porteño profundiza los operativos de control para frenar el crecimiento descontrolado del barrio. Los implicados fueron interceptados por la Policía de la Ciudad tras romper los precintos de seguridad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró un corralón ilegal en la Villa 31 que operaba de noche para abastecer construcciones clandestinas. El operativo, realizado por la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control (AGC), terminó con tres detenidos que intentaron ingresar al predio luego de que las autoridades soldaran los portones de acceso.

La medida se enmarca en la Ley 6.129 de urbanización, que prohíbe este tipo de comercios en zonas específicas para evitar el crecimiento edilicio descontrolado, el cual genera graves riesgos de derrumbe y fallas de seguridad para los más de 45.000 vecinos que residen en el predio de Retiro.

El conflicto escaló durante el fin de semana. Tras una inspección inicial donde se secuestraron hierros, ladrillos y arena, además de bebidas comercializadas sin permiso, el acceso al lugar fue sellado. Sin embargo, la policía detectó que la entrada había sido violentada. En un primer momento se imputó a un hombre por intentar retirar mercadería, y horas después, otras tres personas fueron interceptadas y detenidas bajo cargos de violación de clausura y resistencia a la autoridad.

"Estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa pero se terminó. Los corralones que venden materiales para que crezca la Villa 31 no van más. Ley y orden", sentenció el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, reforzando el mensaje de que no se permitirán nuevas construcciones por fuera de las reglas vigentes.

Con esta intervención, ya son cinco los corralones clandestinos cerrados en los últimos meses. El plan de ordenamiento incluye también retenes policiales y la peatonalización de accesos estratégicos para impedir el ingreso de camiones con materiales de construcción durante la madrugada.

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes en el barrio, como el desalojo de la feria de la calle Perette, la remoción de búnkeres narcos y la limpieza de veredas ocupadas por chatarra. "La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos", concluyó Macri.