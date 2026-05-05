San Isidro Labrador 2026: el cronograma completo de las fiestas patronales y los homenajes

Del 6 al 15 de mayo, el distrito celebra a su Santo Patrono con una semana de visitas a hospitales, estaciones y plazas. El cronograma completo para acompañar la imagen en Martínez, Beccar, Boulogne y Villa Adelina.

San Isidro se prepara para su celebración más importante. Del 6 al 15 de mayo, el municipio festeja el día de su Santo Patrono, San Isidro Labrador, con una semana cargada de homenajes que recorrerá cada rincón del distrito. Bajo los valores del trabajo y la solidaridad, la imagen del Santo visitará puntos clave para que los vecinos puedan acercarse en sus propias localidades.

La agenda itinerante está diseñada para que la comunidad participe de momentos de oración, misas y la tradicional Procesión Náutica, uno de los momentos más esperados por los vecinos frente al río.

Cronograma detallado: Días, lugares y horarios

A continuación, el detalle completo de las actividades de San Isidro Labrador:



Miércoles 6/05: De 08:00 a 10:00 en el Hospital Central de San Isidro (Misa 8:30) y de 17:00 a 18:00 en Paseo Fleming (Martínez).

De 08:00 a 10:00 en el Hospital Central de San Isidro (Misa 8:30) y de 17:00 a 18:00 en Paseo Fleming (Martínez).

Jueves 7/05: De 09:00 a 11:00 en el Colegio Holy Cross (Beccar).

De 09:00 a 11:00 en el Colegio Holy Cross (Beccar).

Viernes 8/05: De 08:30 a 10:00 en Casa Parroquial Anchorena y de 14:00 a 15:00 en Puerto Libre (Martínez).

De 08:30 a 10:00 en Casa Parroquial Anchorena y de 14:00 a 15:00 en Puerto Libre (Martínez).

Sábado 9/05: De 11:00 a 13:00, Procesión Náutica en el Muelle municipal (Roque Sáenz Peña y el río).

De 11:00 a 13:00, en el Muelle municipal (Roque Sáenz Peña y el río).

Domingo 10/05: De 10:00 a 13:00 en el Paseo de las Bicicletas y de 16:00 a 18:00 en Plaza Mitre (San Isidro).

De 10:00 a 13:00 en el Paseo de las Bicicletas y de 16:00 a 18:00 en Plaza Mitre (San Isidro).

Lunes 11/05: De 11:00 a 12:00 en el Hogar Marín.

De 11:00 a 12:00 en el Hogar Marín.

Martes 12/05: De 09:00 a 11:00 en el Hospital Materno Infantil (Misa 9:00) y de 16:00 a 18:00 en Plaza Belgrano (Villa Adelina).

De 09:00 a 11:00 en el Hospital Materno Infantil (Misa 9:00) y de 16:00 a 18:00 en Plaza Belgrano (Villa Adelina).

Miércoles 13/05: De 13:00 a 14:00 en el Hospital de Boulogne (Misa 13:00) y de 17:00 a 19:00 en la Estación de Boulogne.

De 13:00 a 14:00 en el Hospital de Boulogne (Misa 13:00) y de 17:00 a 19:00 en la Estación de Boulogne.

Jueves 14/05: De 10:00 a 13:00 en la Estación San Isidro.



La celebración culminará el viernes 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, con los actos centrales y la tradicional procesión comunitaria.