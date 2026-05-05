Incendio fatal en un edificio de Vicente López: qué se sabe de la víctima

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la esquina de Arenales y Valle Grande. Los bomberos lograron controlar las llamas, pero hallaron el cuerpo de la víctima dentro de la vivienda. El tránsito permanece cortado.

Una madrugada trágica sacudió a los vecinos de la localidad de Florida, en el partido de Vicente López. Un hombre de 64 años perdió la vida luego de que se desatara un incendio en su departamento, ubicado en un edificio de la intersección de las calles Arenales y Valle Grande.

El fuego comenzó cerca de las 4:30 de este martes. Según los primeros reportes de los equipos de emergencia, las llamas se concentraron en una unidad del primer piso. Varias dotaciones de los Bomberos de Vicente López trabajaron intensamente en el lugar para evitar que el siniestro se propagara al resto del edificio, logrando controlar el foco ígneo tras una hora de labor.

Una vez que el humo se disipó y los bomberos pudieron ingresar a la vivienda, confirmaron el hallazgo del cuerpo de la víctima. Personal del SAME y de Defensa Civil se hicieron presentes en el operativo para asistir a otros vecinos que debieron ser evacuados preventivamente, aunque no se registraron otros heridos de gravedad.

La zona permanece con corte total de tránsito mientras los peritos de la Policía Científica realizan las tareas correspondientes. Aunque las causas del inicio del fuego aún son materia de investigación, las autoridades analizan si se trató de un desperfecto en un artefacto de calefacción o un accidente doméstico.

“El departamento afectado quedó completamente a oscuras y con las paredes manchadas por el hollín, mientras que el resto del edificio recuperó la normalidad eléctrica rápidamente”, señalaron testigos en el lugar. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Isidro.