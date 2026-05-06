San Isidro: AySA repara una cañería clave dañada por terceros cerca del Tren de la Costa

Una obra ajena a la empresa dañó una red de distribución de AySA en la zona de las vías del Tren de la Costa. Se espera que el suministro se normalice de forma gradual durante la jornada.

Los vecinos de distintas localidades de San Isidro sufren este miércoles complicaciones en el suministro de agua potable. Según informó AySA, una empresa ajena a la compañía que realizaba trabajos de excavación en las inmediaciones de las vías del Tren de la Costa provocó la rotura accidental de una cañería de distribución clave para la zona.

Debido a la magnitud del daño provocado por terceros, los equipos técnicos de la prestataria debieron realizar un cierre de válvulas de emergencia para contener el derrame y poder iniciar las tareas de soldadura. Esta maniobra técnica generó cortes totales y baja presión en varios puntos del distrito durante toda la jornada.

¿Cuándo se normaliza el servicio?

Desde la empresa confirmaron que los trabajos de reparación ya se encuentran en su etapa final. Sin embargo, advirtieron que la restitución del servicio de agua potable en los hogares de San Isidro no será inmediata, sino que ocurrirá de forma progresiva durante el transcurso de la tarde y noche de este miércoles 6 de mayo.

"Los equipos técnicos realizaron cierres de válvulas para limitar el paso del agua a la zona afectada y ya están finalizando la reparación de la cañería", detallaron desde la prestataria respecto al operativo desplegado en la zona de las vías.

Recomendaciones para los vecinos

Mientras se normaliza el sistema, se recomienda a los usuarios de las localidades afectadas hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios. Es clave evitar el uso de lavarropas, riego o actividades de alto consumo hasta que la presión sea constante en la red.

Asimismo, la empresa recordó que ante cualquier duda o reclamo puntual, los vecinos pueden comunicarse a través de los canales digitales oficiales o la línea de atención técnica de AySA.