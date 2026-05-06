Crisis de consumo: más de 60 shoppings lanzan súper ofertas para reactivar las ventas

Ante el desplome del consumo, la Cámara de Shopping Centers anunció el “Shopping Fest”. Habrá 2x1, promociones con bancos y actividades gratuitas en Buenos Aires y el interior. Enterate cuándo empieza.

En un escenario de fuerte retracción económica, los principales centros comerciales de la Argentina patearon el tablero. Con el objetivo de recuperar el volumen de ventas y movilizar el stock en los locales, más de 60 shoppings de todo el país lanzarán este fin de semana el "Shopping Fest", una jornada de beneficios agresivos que incluye rebajas de hasta el 50% y financiamiento en cuotas.

La medida, calificada como "inédita" por los referentes del sector, comenzará este viernes 8 de mayo y se extenderá hasta el domingo 10. La iniciativa busca adelantarse al calendario comercial del Hot Sale para captar el flujo de pesos de los consumidores que hoy priorizan el ahorro y las oportunidades puntuales.

¿Qué beneficios se podrán encontrar?

El corazón de la propuesta son los descuentos directos, que en rubros como indumentaria y calzado oscilarán entre el 30% y el 50%. Sin embargo, la estrategia de las marcas no se queda solo en el precio de etiqueta. Según confirmaron desde la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), también habrá:



Promociones de 2x1 y 3x2 en productos seleccionados.

en productos seleccionados.

Cuotas sin interés a través de acuerdos con bancos líderes.

a través de acuerdos con bancos líderes.

Reintegros extra utilizando billeteras virtuales.



Los shoppings que participan

La convocatoria tiene un alcance federal. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se sumarán gigantes como Unicenter, Alto Palermo, Dot Baires, Abasto y Tortugas Open Mall. También confirmaron su adhesión centros regionales como Remeros Plaza, Palmas del Pilar y Nordelta Shopping.

En el interior del país, la movida llegará a ciudades clave. Participarán el Portal Rosario, Córdoba Shopping, Mendoza Shopping y el Alto Comahue en Neuquén.

El contexto: por qué ahora

No es casualidad que los shoppings hayan decidido unir fuerzas. Los últimos informes muestran una caída persistente en el consumo masivo. Con este festival de descuentos, las empresas buscan no solo vender, sino también ofrecer una "experiencia de salida" con DJ sets en vivo, talleres para chicos y sorteos.