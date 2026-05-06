Crisis total en la UBA: advierten que sus hospitales podrían dejar de funcionar en 45 días

Los directores de la red sanitaria universitaria denuncian que Nación no ejecutó las partidas presupuestarias de este año. Advierten que la falta de insumos pone en riesgo cirugías y tratamientos para miles de pacientes.

La red de hospitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se encuentra en una situación límite. En una conferencia de prensa de alto impacto realizada en el Hospital de Clínicas, sus directores advirtieron que, de no mediar una transferencia inmediata de fondos por parte del Gobierno nacional, las instituciones entrarán en parálisis total en un plazo máximo de 45 días.

El reclamo central apunta a la falta de ejecución del Presupuesto 2026. Según denunciaron las autoridades académicas y médicas, en los primeros cuatro meses del año el Estado no transfirió "ni un solo peso" de los 80.000 millones de pesos destinados a los gastos operativos de la red sanitaria universitaria.

"Estamos en una situación económica grave. De a poco fuimos apagando el hospital", alertó Marcelo Melo, director del Clínicas. La falta de recursos afecta de forma directa la compra de medicamentos, insumos básicos, el pago de servicios y el mantenimiento de tecnología crítica. Actualmente, el hospital ya funciona al 50 por ciento de su capacidad, con listas de espera quirúrgicas que se extienden por la imposibilidad de garantizar la internación.

El conflicto escaló tras la respuesta del Ministerio de Capital Humano. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello negaron la deuda y acusaron a la UBA de intentar "apropiarse" de la distribución de los fondos, alegando que el dinero destinado a salud se transfiere con regularidad. Sin embargo, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cruzó al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, exhibiendo documentos que probarían la falta de depósitos para las partidas operativas.

La crisis en los hospitales —donde se atienden más de 700.000 personas al año y se forman miles de profesionales— se da en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo. La comunidad educativa exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia fue ratificada por la Justicia pero sigue sin ser aplicada plenamente por el Ejecutivo.

Mientras el Gobierno propone que la universidad transfiera sus hospitales al Estado nacional si no puede administrarlos, los médicos aseguran que el problema no es de gestión, sino de desfinanciamiento deliberado. Sin una solución urgente, advierten que en un mes y medio el sistema sanitario de la UBA, pilar de la salud pública argentina, dejará de prestar servicios básicos.