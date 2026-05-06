San Isidro: choferes de la línea 707 reclamaron frente a la Municipalidad y la empresa presentó un amparo en la Justicia

Choferes y vecinos se movilizaron esta mañana frente a la Municipalidad de San Isidro tras un mes de paro en las líneas 707, 333, 407 y 437. Mientras el Municipio y Provincia negociaban el traspaso de los recorridos a otras empresas, la firma MOGSM presentó una medida judicial para impedirlo.

La tensión por el paro de transporte en San Isidro escaló esta mañana con una masiva protesta de choferes y vecinos frente a las puertas de la Municipalidad. Tras casi un mes sin servicio en las líneas 707, 333, 407 y 437, los trabajadores reclamaron una solución urgente a su situación salarial. Sin embargo, el conflicto sumó un nuevo escollo legal: la empresa MOGSM presentó una medida judicial para evitar que el Estado entregue sus recorridos a otras compañías.

El reclamo en el palacio municipal se dio en simultáneo con las gestiones que venían realizando la Comuna y el Gobierno Provincial para que nuevos operadores se hicieran cargo de los ramales. El objetivo oficial era garantizar que los vecinos recuperaran la movilidad y que los trabajadores conservaran sus puestos, pero la empresa respondió con un recurso de "no innovar".

La defensa judicial de la empresa

La firma Microómnibus General San Martín (MOGSM), que se encuentra en concurso preventivo y con gran parte de su flota embargada, recurrió a la Justicia para defender su capital empresarial. Según el escrito presentado, la entrega de los recorridos a terceros implicaría la desaparición definitiva de la firma.

Desde la operadora argumentan que la crisis financiera que derivó en el cese de actividades es consecuencia de la suba de combustibles y la falta de subsidios adecuados. Con esta medida judicial, la empresa busca bloquear el proceso de transferencia de las líneas, manteniendo la titularidad de los recorridos aunque hoy no tenga capacidad operativa para que las unidades circulen.

"Nos estamos ayudando entre nosotros para comer"

Mientras la batalla legal avanza, la situación en los barrios es crítica. Durante la protesta frente al Municipio, los choferes denunciaron que hace dos meses no cobran sus sueldos y que la empresa está virtualmente cerrada. "Estamos viviendo de la solidaridad de compañeros de otras líneas que nos acercan mercadería", relataron.

Por su parte, los usuarios de localidades como Beccar, Boulogne y Villa Adelina manifestaron su bronca por el aislamiento que sufren desde el 20 de abril. Al ser líneas que recorren el interior del distrito, su ausencia obliga a miles de personas a caminar hasta 50 cuadras para llegar a un centro de salud o a sus lugares de trabajo.

Pese a la movilización de esta mañana, el servicio continúa interrumpido por tiempo indeterminado, a la espera de que la Justicia resuelva el conflicto de fondo entre el Estado y la empresa prestataria.

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