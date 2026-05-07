Un camión chocó contra un puente en Panamericana y volcó un container: el tránsito ya fue liberado

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 35 del ramal Pilar, cuando un camión con exceso de altura impactó contra el puente Los Olivos. Tras varias horas de complicaciones, el tránsito fue restablecido.

Un camión chocó contra un puente en la autopista Panamericana, ramal Pilar, volcó su container y provocó un corte total que generó importantes demoras durante varias horas. Finalmente, Autopistas del Sol confirmó a elcomercioonline que el tránsito ya fue liberado.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 35, cuando un camión con exceso de altura impactó contra el puente Los Olivos. Como consecuencia del choque, el container volcó y quedó atravesado sobre los tres carriles de la autopista.

Durante el operativo trabajó personal de Asistencia Vial de Autopistas del Sol, mientras se aguardaba la llegada de grúas para remover la estructura y despejar la traza.

Mientras el tránsito permaneció interrumpido, los vehículos fueron desviados por colectora, según informó el periodista especializado en tránsito Jota Leonetti.

Tras varias horas de trabajo, desde Autopistas del Sol indicaron a este medio que la circulación ya quedó normalizada en el ramal Pilar.

Además, trascendió una imagen tomada metros antes del puente donde se observa un cartel de advertencia que indica: “Excedidos salir (4,10 metros)”, señalización destinada a vehículos con exceso de altura.