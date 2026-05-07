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Tigre

Julio Zamora compartió un encuentro con empresarios e intendentes en la Universidad Austral

Julio Zamora compartió un encuentro con empresarios e intendentes en la Universidad Austral
El intendente de Tigre formó parte de una jornada realizada en Pilar junto a empresarios, académicos y jefes comunales para analizar desafíos vinculados al desarrollo urbano, el liderazgo y la cooperación regional.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de un panel en la Universidad Austral destinado a debatir políticas de gestión y estrategias de desarrollo sustentable junto a empresarios, académicos y jefes comunales de distintos municipios.


La actividad, denominada “Nordelta: construyendo Hábitat Natural y Social a Través de la Cooperación”, se realizó en el campus académico de la IAE Escuela de Negocios, ubicado en el partido de Pilar.



Durante el encuentro se abordaron diferentes ejes vinculados al desarrollo urbano, el liderazgo, la sustentabilidad y la articulación entre el sector público y privado.


“Este tipo de encuentros nos permite pensar en conjunto con intendentes, empresarios y referentes académicos sobre los desafíos reales que tenemos. Es importante articular perspectivas y experiencias para afrontar los desafíos que debemos superar”, expresó Zamora.


De la jornada también participaron intendentes como Ramón Lanús, de San Isidro, y Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero, además de empresarios y ejecutivos vinculados a Nordelta, entre ellos Eduardo Costantini, José Miguel Chouhy y Diego Moresco.


Además de los paneles, catedráticos y especialistas brindaron talleres de asesoramiento enfocados en liderazgo, desarrollo sustentable y gestión de conflictos.


La IAE Escuela de Negocios, perteneciente a la Universidad Austral, cuenta con más de 40 años de trayectoria y ofrece programas de máster, postgrados y doctorados orientados a la formación de profesionales y líderes empresariales.

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