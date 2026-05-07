Aumentan un 38% la Tarjeta Alimentar: cuánto se cobrará desde mayo de 2026

La actualización alcanza a titulares de la AUH, embarazadas y familias con hijos con discapacidad. El nuevo esquema entra en vigencia este mes y eleva los montos según la cantidad de hijos.

El Gobierno nacional aumentó un 38% los montos de la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar, y desde mayo algunas familias pasarán a cobrar hasta $149.425 mensuales.

La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 161/2026 publicada en el Boletín Oficial y busca reforzar el poder de compra de los sectores más vulnerables en medio del proceso de estabilización económica.

El incremento fue dispuesto por el Ministerio de Capital Humano y se aplicará de manera automática según la composición familiar de cada beneficiario.

Con la actualización, las familias con un hijo, embarazadas desde el tercer mes y quienes tengan un hijo con discapacidad pasarán a cobrar $72.250. En tanto, las familias con dos hijos percibirán $113.299.

El monto más alto será para hogares con tres hijos o más, o embarazadas con al menos dos hijos a cargo, que cobrarán $149.425 mensuales.

Hasta abril, los valores de la prestación oscilaban entre $52.250 y $108.062, por lo que el aumento representa una suba significativa en todas las categorías.

La resolución lleva la firma de la ministra Sandra Pettovello y sostiene que la Prestación Alimentar, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), fue uno de los factores que contribuyó a la mejora de los indicadores sociales.

Según datos oficiales del INDEC citados en la norma, la pobreza bajó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo período de 2025. La indigencia, en tanto, descendió al 6,3% hacia fines del año pasado.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que, ante este escenario, resulta necesario “fortalecer las acciones” de asistencia para consolidar el bienestar social.

La Prestación Alimentar está destinada a titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de siete o más hijos.

El beneficio se acredita todos los meses de manera automática y funciona como un complemento dinerario destinado exclusivamente a la compra de alimentos.