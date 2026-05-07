San Fernando celebra los 130 años de sus Bomberos Voluntarios con un gran desfile y más de 40 dotaciones invitadas

San Fernando realizará un gran desfile por el 130° aniversario de sus Bomberos Voluntarios, con la participación de más de 40 dotaciones invitadas de todo el país en un homenaje a su labor histórica.

San Fernando se prepara para un evento de alto valor institucional y comunitario: los Bomberos Voluntarios de San Fernando celebrarán sus 130 años de historia con un gran desfile que reunirá a más de 40 dotaciones invitadas de distintos puntos del país.

El encuentro tendrá lugar el sábado 9 de mayo a las 10 horas en el Cuartel Central, ubicado en Ex Combatiente Juan C. Reguera 1449, sobre la colectora del Acceso Norte.

La actividad forma parte de los festejos por el aniversario del cuerpo, considerado una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad por su labor sostenida en emergencias, incendios y asistencia a la comunidad.

Según se informó, el desfile contará con la presencia de delegaciones de bomberos de la región y de diferentes provincias, que acompañarán el homenaje a la trayectoria del cuerpo local.

El evento será abierto a vecinos y vecinas de San Fernando, que podrán acercarse para presenciar la formación y el paso de las distintas dotaciones.

Desde la organización se indicó que, en caso de lluvia, la actividad podría ser reprogramada.