Julio Zamora le respondió a Caputo y negó que Tigre cobre tasas por exportaciones de Ford

El jefe comunal salió a responderle al ministro de Economía luego de que cuestionara supuestos impuestos municipales sobre las exportaciones de Ford desde General Pacheco. El descargo fue publicado en X.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, salió a responderle al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, luego de que el funcionario nacional cuestionara la carga impositiva que, según sostuvo, afronta Ford Argentina para exportar desde su planta de General Pacheco.

La réplica del jefe comunal llegó a través de su cuenta en X, donde negó que el Municipio aplique tasas sobre las exportaciones y buscó despegar a Tigre de las críticas lanzadas desde el Gobierno nacional. “En Tigre, exportar no paga tasas municipales”, expresó.

TIGRE NO COBRA TASAS A LAS EXPORTACIONES



En Tigre, exportar NO paga tasas municipales. Las camionetas Ford Ranger que salen de Gral. Pacheco al mundo no tributan tasa local. La industria nacional no sufre por culpa de los municipios.



Tigre es un motor que garantiza… https://t.co/KiF5PWNevc — Julio Zamora (@ZamoraJulio) May 7, 2026

El cruce se produjo después de una entrevista de Caputo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, donde el ministro habló sobre los costos que afectan a las exportaciones industriales. Parte de esas declaraciones fueron difundidas luego por Autoblog Argentina y compartidas por Zamora en redes sociales.

En su mensaje, el intendente remarcó que las camionetas Ford Ranger fabricadas en Pacheco no tributan tasas locales por exportación y defendió el perfil industrial del distrito. “Tigre es un motor que garantiza infraestructura y servicios 24/7 para el empleo genuino”, sostuvo.

Zamora además aprovechó el intercambio para cuestionar la política económica nacional y apuntó contra la presión tributaria nacional como uno de los factores que afectan la competitividad industrial. “La verdadera mochila que destruye la competitividad es una carga tributaria nacional asfixiante”, señaló.

El jefe comunal también vinculó la situación económica con el impacto sobre el empleo y los salarios. “Hay una política económica que hiere de muerte a la producción industrial y a los salarios”, afirmó en el mismo posteo.

Sobre el final de su descargo, el intendente endureció el tono político y rechazó que los municipios sean señalados como responsables de la crisis del sector. “Si quieren culpables de la crisis industrial, busquen en otro lado”, escribió.

La discusión volvió a poner en escena la tensión entre el Gobierno nacional y los municipios por la presión impositiva y el futuro de la industria, con eje en uno de los polos fabriles más importantes de la zona norte del conurbano bonaerense.