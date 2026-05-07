Detuvieron en Vicente López a tres sospechosos de una entradera a una jubilada de 74 años

Los acusados fueron interceptados en Florida luego de que la Policía identificara el auto utilizado en el robo mediante cámaras de seguridad y lectores de patentes. Llevaban herramientas y elementos vinculados a delitos contra la propiedad.

Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron detenidos en Vicente López acusados de haber participado en una entradera contra una jubilada de 74 años en la localidad de Florida. Los sospechosos fueron interceptados cuando circulaban en un auto en el que llevaban guantes, barretas, destornilladores, alicates, pasamontañas y bolsos que, según los investigadores, estarían vinculados a robos bajo esta modalidad.

La investigación se inició tras el asalto ocurrido el pasado 21 de abril en la vivienda de la víctima. Parte del episodio quedó registrado por cámaras de seguridad privadas de la propiedad, donde se observa el momento en que se activa la alarma y cuando los delincuentes saltan una reja para ingresar a la casa.

A partir del análisis de cámaras y del sistema de lectura de patentes, los investigadores lograron identificar un Volkswagen Polo que habría sido utilizado durante el robo. El vehículo finalmente fue localizado en la calle Lavalle al 2600, donde efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 2ª de Florida, junto a personal de la Unidad de Prevención de Policía Local, interceptaron a sus ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como Wilson Hernández Rocha, de 42 años; Jaime Andrés Arévalo Piedrahita, también de 42; y Christian Cardona Rincón, de 35. Según fuentes policiales, los tres quedaron vinculados al hecho por sus características físicas, tatuajes y bolsos similares a los observados en las imágenes del robo.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron guantes, barretas, destornilladores, alicates, gorras con visera, pasamontañas y bolsos de transporte. Además, incautaron cinco teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación.

El operativo fue avalado por el fiscal Alejandro Guevara, de la UFI Vicente López Este, y se realizó como parte de una orden de servicio enfocada en prevenir delitos contra la propiedad, especialmente bajo la modalidad entradera.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado y lesiones. Si bien no trascendieron detalles sobre el estado de salud de la víctima ni sobre el grado de violencia ejercido durante el asalto, la calificación judicial indica que la mujer habría sufrido algún tipo de agresión.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras los investigadores avanzan con el análisis de los teléfonos, las herramientas secuestradas y las imágenes de seguridad para determinar si la banda podría estar vinculada a otros hechos similares ocurridos en la zona norte del Conurbano.