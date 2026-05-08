Adultos mayores de Tigre participaron de una jornada sobre salud, deporte y prevención con foco en Alerta Tigre

La actividad reunió a vecinos de Don Torcuato y Benavídez con propuestas vinculadas a hábitos saludables, prevención de enfermedades y herramientas de seguridad comunitaria.

La salud, la prevención y la seguridad cotidiana fueron los ejes de una jornada que reunió a adultos mayores de distintas localidades de Tigre en una actividad que combinó recorridos culturales, charlas y herramientas vinculadas al cuidado personal y comunitario.

La propuesta comenzó en el Museo de Arte Tigre (MAT) y continuó en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), donde vecinos de Don Torcuato y Benavídez participaron de encuentros enfocados en hábitos saludables, deporte y prevención de enfermedades.

Una jornada pensada para la prevención y el bienestar

Uno de los puntos centrales de la actividad fue la charla brindada por el doctor Ernesto Girola, quien expuso sobre prácticas saludables y la importancia de mantenerse activos físicamente en la tercera edad.

El encuentro también incorporó una presentación sobre el funcionamiento del sistema Alerta Tigre, una herramienta que el Municipio busca acercar cada vez más a distintos sectores de la comunidad para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias.

En ese marco, el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, señaló: "Estuvimos presentes acompañando a los adultos mayores en una charla sobre salud, deporte y prevención, que este año sumó la incorporación de Alerta Tigre. Esta iniciativa, impulsada por el intendente Julio Zamora, forma parte de las políticas que lleva adelante el Municipio de Tigre y se realiza por tercer año consecutivo junto a los adultos mayores de los polideportivos y centros de jubilados".

Participaron vecinos de Don Torcuato y Benavídez

De la jornada participaron adultos mayores que asisten al Polideportivo N°1 General San Martín de Don Torcuato y representantes de los centros de jubilados "El Arco" y "Conesa" de Benavídez.

Además del contenido vinculado a la salud y la prevención, la propuesta sumó espacios de intercambio y participación comunitaria, en una actividad orientada a promover el bienestar integral y el acceso a información útil para la vida cotidiana.

El avance de actividades para adultos mayores en Tigre

La iniciativa forma parte de las actividades que el Municipio desarrolla junto a centros de jubilados y polideportivos del distrito, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, fortalecer la integración social y acercar herramientas de cuidado y prevención a los vecinos mayores.