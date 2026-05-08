Mercedes-Benz invirtió USD 110 millones en Zárate y lanzó una fuerte apuesta industrial en Argentina

La empresa alemana abrió la primera fábrica automotriz construida desde cero en 15 años y dejó una definición contundente sobre el futuro industrial argentino.

Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró este viernes su nuevo Centro Industrial en Zárate, una inversión de USD 110 millones con la que la compañía alemana buscó enviar una señal clara en medio del avance de las importaciones y la apertura económica impulsada por el Gobierno nacional.

La planta, en la que trabajarán unas 900 personas, se convirtió además en la primera fábrica automotriz construida desde cero en la Argentina en los últimos 15 años. El proyecto fue presentado por la empresa como una apuesta estratégica de largo plazo para sostener la producción nacional y fortalecer su presencia regional.

Participaron del evento la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Desarrollo Productivo, Pablo Lavigne.

La apuesta industrial de Mercedes-Benz en plena apertura económica

La inauguración se dio en un escenario atravesado por un debate creciente dentro del sector automotor: producir localmente o importar. Mientras varias empresas comenzaron a priorizar el ingreso de vehículos desde el exterior, Mercedes-Benz decidió profundizar su estructura industrial en el país.

Durante una rueda de prensa previa al acto, los máximos directivos globales de la compañía defendieron la competitividad de fabricar en Argentina y remarcaron que el negocio de camiones y buses depende fuertemente del servicio de posventa y la cercanía con los clientes.

“Ser competitivo se logra mediante una suma de factores. Estar cerca del puerto de Zárate nos permite mejorar la logística”, explicó Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses.

El ejecutivo también sostuvo que la competencia importada “es buena” porque obliga a las empresas a mejorar permanentemente.

Qué dijeron los directivos sobre la producción nacional

Desde la empresa remarcaron que el objetivo es sostener el crecimiento industrial en Argentina incluso en un contexto económico cambiante.

“El paso reafirma nuestro compromiso de largo plazo con Argentina, con nuestros colaboradores y con nuestros clientes”, afirmó Achim Puchert, CEO global de Mercedes-Benz Trucks.

Por su parte, Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, definió al nuevo complejo industrial como “el motor” del futuro de la compañía.

“Transformamos una inversión estratégica en una realidad productiva que nos acerca aún más a nuestros clientes”, señaló.

Un centro industrial con impacto en empleo y logística

El nuevo Centro Industrial Zárate opera con unos 500 empleados directos y más de 2000 puestos indirectos vinculados a concesionarios, talleres oficiales y servicios asociados.

La ubicación también fue elegida por una cuestión logística: la cercanía con el puerto de Zárate permite reducir costos operativos y mejorar la distribución de unidades en el mercado regional.

La presencia de los principales directivos internacionales de Daimler Truck reforzó además el peso estratégico que mantiene Argentina dentro del esquema global de producción de la compañía alemana.