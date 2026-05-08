Cerró una histórica fábrica de Campana y 150 trabajadores quedaron afectados tras 64 años de actividad

La multinacional Cabot Argentina confirmó el cierre definitivo de su planta en Campana. La medida afecta a 150 trabajadores y preocupa a la industria del caucho por la pérdida del único productor local de negro de humo.

La histórica planta de Cabot Argentina en Campana cerrará definitivamente después de 64 años de actividad y dejará a 150 trabajadores afectados entre empleos directos e indirectos. La decisión encendió alarmas en la industria del caucho, donde advierten que la salida del único productor local de negro de humo puede generar mayor dependencia de importaciones y problemas de abastecimiento.

La multinacional estadounidense confirmó el cierre de su fábrica ubicada sobre la avenida Larrabure, en Campana, y ya inició las tareas de desmantelamiento de las instalaciones. El impacto directo alcanza a 90 empleados de planta, mientras que otros 60 trabajadores vinculados a servicios tercerizados también perderán su fuente laboral.

La reacción fue inmediata. El Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH) se movilizó en los portones de la planta y abrió contactos con el Ministerio de Trabajo bonaerense. El próximo miércoles se realizará una audiencia en La Plata para discutir la situación de los trabajadores y las condiciones de salida de la empresa.

El impacto sobre la industria del neumático

El cierre también generó preocupación en la Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC), que advirtió sobre las consecuencias para toda la cadena productiva.

Desde la entidad señalaron que la medida “representa una señal de alerta para toda la cadena de valor del caucho” y remarcaron que el negro de humo es un insumo esencial para fabricar neumáticos, piezas técnicas y distintos productos industriales.

Además, advirtieron que muchas pymes dependen de proveedores estratégicos locales para sostener costos, logística y continuidad productiva.

“Cada cierre de una planta proveedora implica pérdida de conocimiento técnico, empleo calificado, integración productiva nacional y autonomía industrial”, sostuvo la cámara sectorial.

Qué fabricaba la planta de Campana

La planta inaugurada el 14 de julio de 1962 fue la primera instalación de Cabot en América Latina. Con el paso de las décadas, alcanzó una producción anual de 85.000 toneladas de negro de humo.

Ese insumo es utilizado principalmente para la fabricación de neumáticos, aunque también se aplica en productos de caucho y plástico.

La fábrica trabajaba con materia prima nacional proveniente de la refinería de YPF en Ensenada y utilizaba gas natural local para su proceso productivo.

Por qué preocupa el cierre de Cabot Argentina

Cabot era la única empresa que producía negro de humo en Argentina. Con el cierre, las compañías locales deberán importar el insumo desde el exterior.

La situación genera preocupación especialmente entre pequeñas y medianas empresas del sector, que temen mayores costos, problemas logísticos y falta de previsibilidad para sostener la producción.

La FAIC pidió abrir una instancia de diálogo con autoridades nacionales, provinciales y municipales para analizar el impacto del cierre sobre la industria argentina.