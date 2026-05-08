Axel Kicillof firmó convenios en Córdoba con foco en turismo, educación y desarrollo productivo

El gobernador bonaerense cerró acuerdos en Córdoba junto a Cosquín, la UTN y sindicatos. Impulso al turismo, la educación y la producción.

Axel Kicillof desplegó una agenda en la provincia de Córdoba con acuerdos centrados en turismo, educación y desarrollo productivo, en un movimiento que refuerza la articulación entre Buenos Aires y distintos actores del interior del país.

El gobernador mantuvo encuentros con autoridades municipales, universitarias y sindicales, en una jornada que combinó definiciones políticas y la firma de convenios estratégicos en Cosquín, Córdoba capital y La Falda.

Acuerdos en Cosquín: turismo y cultura

En la Plaza Próspero Molina, Kicillof firmó un convenio con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, orientado a fortalecer el intercambio turístico y cultural entre ambas jurisdicciones.

El acuerdo apunta a incrementar el flujo de visitantes y promover la participación de artistas bonaerenses en el Pre-Cosquín y en el festival mayor.

“Aunque lo intenten ocultar, está a la vista de todos que las políticas de motosierra y abandono del Gobierno nacional están destruyendo el empleo, la educación y el turismo…”, sostuvo Kicillof.

“Cuando invertimos en cultura popular, lo que hacemos es permitir que todos y todas tengan la oportunidad de expresar y desarrollar sus talentos”, agregó.

Cardinali afirmó: “El compromiso asumido demuestra una decisión concreta de acompañar y fortalecer al arte popular”.

Educación superior y el programa Puentes

En Córdoba capital, Kicillof firmó acuerdos junto a Carlos Bianco y el rector de la UTN Regional Córdoba, Rubén Soro, en el marco del programa Puentes.

El convenio prevé una inversión de $489 millones y la apertura de 10 carreras en 10 municipios bonaerenses.

“El programa Puentes va a seguir llevando la universidad a las localidades del interior de la Provincia”, expresó Kicillof.

Innovación productiva y desarrollo agrario

Con la participación de Javier Rodríguez, se firmó un acuerdo entre la UTN y las chacras experimentales bonaerenses para impulsar innovación en maquinaria agrícola y tecnología productiva.

Encuentro con sindicatos en La Falda

En La Falda, Kicillof participó del congreso de la FATSA junto a Héctor Daer y referentes sindicales.

“La presencia del gobernador en este encuentro tiene un enorme valor”, señaló Daer.

Kicillof sostuvo: “El modelo de Milei fracasó y hay una alternativa posible: es con más y mejor empleo, industria, ciencia y cultura nacional”.