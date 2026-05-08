Axel Kicillof firmó convenios en Córdoba con foco en turismo, educación y desarrollo productivo

Axel Kicillof desplegó una agenda en la provincia de Córdoba con acuerdos centrados en turismo, educación y desarrollo productivo, en un movimiento que refuerza la articulación entre Buenos Aires y distintos actores del interior del país.
El gobernador mantuvo encuentros con autoridades municipales, universitarias y sindicales, en una jornada que combinó definiciones políticas y la firma de convenios estratégicos en Cosquín, Córdoba capital y La Falda.
Acuerdos en Cosquín: turismo y cultura
En la Plaza Próspero Molina, Kicillof firmó un convenio con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, orientado a fortalecer el intercambio turístico y cultural entre ambas jurisdicciones.
El acuerdo apunta a incrementar el flujo de visitantes y promover la participación de artistas bonaerenses en el Pre-Cosquín y en el festival mayor.
“Aunque lo intenten ocultar, está a la vista de todos que las políticas de motosierra y abandono del Gobierno nacional están destruyendo el empleo, la educación y el turismo…”, sostuvo Kicillof.
“Cuando invertimos en cultura popular, lo que hacemos es permitir que todos y todas tengan la oportunidad de expresar y desarrollar sus talentos”, agregó.
Cardinali afirmó: “El compromiso asumido demuestra una decisión concreta de acompañar y fortalecer al arte popular”.
Educación superior y el programa Puentes
En Córdoba capital, Kicillof firmó acuerdos junto a Carlos Bianco y el rector de la UTN Regional Córdoba, Rubén Soro, en el marco del programa Puentes.
El convenio prevé una inversión de $489 millones y la apertura de 10 carreras en 10 municipios bonaerenses.
“El programa Puentes va a seguir llevando la universidad a las localidades del interior de la Provincia”, expresó Kicillof.
Innovación productiva y desarrollo agrario
Con la participación de Javier Rodríguez, se firmó un acuerdo entre la UTN y las chacras experimentales bonaerenses para impulsar innovación en maquinaria agrícola y tecnología productiva.
Encuentro con sindicatos en La Falda
En La Falda, Kicillof participó del congreso de la FATSA junto a Héctor Daer y referentes sindicales.
“La presencia del gobernador en este encuentro tiene un enorme valor”, señaló Daer.
Kicillof sostuvo: “El modelo de Milei fracasó y hay una alternativa posible: es con más y mejor empleo, industria, ciencia y cultura nacional”.